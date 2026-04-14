色彩的聲音聽得到！屏科實中、大同高中藝術課堂聯展屏東車站登場

「生命色帶」屏科實中與大同高中藝術課堂展，即日起至6月15日，在台鐵屏東站2樓新創園地與台鐵學堂展出。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏科實驗中學與屏東縣立大同高中合作，透過跨領域美感教育卓越領航計畫，推動色彩與自我覺察課程，近日並集結近300位參與的學生作品，於台鐵屏東車站2樓推出「生命色帶」藝術課堂展，除以視覺觀賞，旅客還能用自己的手機聆聽色彩發出的聲音，展期至6月15日。

大同高中學生作品。（記者羅欣貞攝）

兩校推動的「生命色帶」課程，源自日本設計工作室SPREAD策畫名為Life Stripe的一日生活樣態色彩計畫，課程引導學生把一天24小時切分成24等份，為每個時段的心情與感受賦予相對應的顏色，讓時間成為可被觀看、記錄與理解的情緒風景。

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該項課程不只是色彩學習，更是與自己內心對話的方式，難以言說的疲憊、期待、焦慮、平靜與快樂，都在畫面中轉化為一條條獨特的生命色帶，課程也跨域延伸，結合科技與聲音元素，透過Scratch程式設計，讓色彩與聲音產生對應關係。

屏東縣立大同高中美術班高一學生丁卉妤（右）、李妍靚（左）說明創作理念。（記者羅欣貞攝）

大同高中高一學生丁卉妤表示，她運用不同色彩表達成長歷程與情緒變化，例如清晨用黑色表達早起搭乘近1小時公車上學的昏沉心情，中午以柔和粉紅色表達對午餐的期待。高一生李妍靚也說，生命並非單一顏色，而是由各種經歷與情感交織而成的豐富光譜。

屏科實中國一學生吳孟萱（左）在公共藝術校園提案設計「夢的聲音」、右為設計「安靜世界」的何芮安。（記者羅欣貞攝）

展覽也從「生命色帶」串聯出藝術課多元成果，包括奇怪博物館、公共藝術校園提案、台美史IG卡、美感花磚等。屏科實中國一學生何芮安在公共藝術提案中設計「安靜世界」，運用石材、木材、混凝土搭配半開放式空間結構，她說，能讓個性較內向的學生靜靜待著，暫時遠離社交、放鬆心情。設計「夢的聲音」的國一生吳孟萱指出，做過很多夢，但夢裡常常沒有聲音，因此想做出一個能「讓夢發出聲音」的公共藝術裝置。

屏科實中學生作品。（記者羅欣貞攝）

屏東大同高中校長陳冠明表示，兩校參與的有高中生、國中生，也有美術班與普通班，互相學習交流；在色帶表現上，結合高科技，透過NFC開啟藝術作品的音樂，也展現生活應用的巧思，感謝台鐵屏東站給兩校跨域合作的機會。

色帶與音樂結合，民眾透過手機感應就能聽到「色彩發出的音樂」。（記者羅欣貞攝）

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