17歲中一中女生奪墨彩首獎！中部美展看見新世代創作能量

中一中美術班張芷瑜，作品〈身體之境〉獲中部美展墨彩類首獎肯定。（文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕第73屆中部美展集結全國徵件得獎290件，涵蓋8大藝術類別得獎作品，此屆最大亮點為台中一中美術班張芷瑜，作品〈身體之境〉獲墨彩類首獎肯定，在場人士稱，高中生獲獎，展現新世代創作能量快速崛起，台中市副市長黃國榮期許中部美術協會持續帶來多元豐富藝術盛宴。

第73屆中部美展由台灣中部美術協會承辦，協會是台灣3大歷史悠久民間美術團體之一，本屆徵得650件作品，最終遴選出139件優秀作品，涵蓋油畫、水彩、墨彩、書法、膠彩、攝影、版畫及雕塑等8大類別，提供不同世代創作者發揮舞台。

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中部美術協會理事長劉哲志表示，高中生有27人獲獎，展現年輕世代創作力，而最大亮點為墨彩類首獎，由台中一中張芷瑜奪得，成為最年輕首獎得主，作品〈身體之境〉以「人體小世界」為發想，融合心臟、曇花及城市意象等結構符號，呈現生命、自然與宇宙互動。

民眾看展後認為，〈身體之境〉作品蘊含佛家即心即佛、一花一世界哲思，展現新生代創作者豐富想像與思辨深度。

版畫部首獎由塗文忠以〈心聲〉奪得，作品結合蘭嶼達悟族文化與薩克斯風元素，各類首獎各具特色；膠彩部顏艷玲〈貓生拼圖〉，以流浪貓為主題，油彩部林祐恩〈潛夢〉採用穩重超現實空間構圖。

台中市副市長黃國榮、文化局長陳佳君、台中市美術協會理事長趙純妙等人參與頒獎典禮，文化局表示，即日起至4月15日於大墩文化中心展出，歡迎各界把握機會參觀。

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