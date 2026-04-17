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創作《老鼠國的果凍車》 全職媽媽李慢奪信誼幼兒文學獎首獎

2026/04/17 16:27

全職媽媽李慢奪下信誼幼兒文學獎首獎，由教育部長鄭英耀（左）和信誼基金會董事長張杏如（右）頒獎。（記者林曉雲攝）全職媽媽李慢奪下信誼幼兒文學獎首獎，由教育部長鄭英耀（左）和信誼基金會董事長張杏如（右）頒獎。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕第38屆信誼幼兒文學獎今（17）日揭曉，全職媽媽李慢（李曼吟）以《老鼠國的果凍車》奪得幼兒圖畫書組首獎，她以幽默詼諧的故事設定，結合果凍車柔軟碰撞的想像，巧妙回應交通安全議題，展現台灣原創圖畫書貼近生活、寓教於樂的創作能量。

教育部長鄭英耀出席頒獎典禮，以自身經驗分享，童年記憶與閱讀經驗往往深刻影響人生，從年少時搭火車遠行，到陪伴孩子成長看火車的日常，都成為創作與想像的重要養分；圖畫書不只是閱讀工具，更是培養孩子想像力與創造力的重要平台，「一條線在孩子眼中，可以是火車、毛毛蟲，甚至無限可能」。

這屆共徵得265件作品，議題涵蓋交通安全、父職角色、失智與文化記憶等面向，最終選出5件得獎作品。信誼基金會董事長張杏如表示，創作者年齡橫跨25至70歲，取材的多元性也反映台灣的多元性，呈現跨世代創作的多元樣貌。

全職媽媽汲取生活靈感，李慢奪信誼幼兒文學獎首獎。（記者林曉雲攝）全職媽媽汲取生活靈感，李慢奪信誼幼兒文學獎首獎。（記者林曉雲攝）

李慢分享，歷經約半年醞釀故事，再以1個多月完成草稿設計，最後投入3至4個月細緻上色，整體創作期近1年。她指出，圖畫書創作最具挑戰之處在於文字與圖像的整合，不僅要考量敘事節奏，也要讓文字在畫面中的位置與動態達到流暢平衡，「這並不是直覺就能做到的，而是需要長時間的訓練」。

具設計美術背景，李慢表示，過去創作經驗讓她逐漸掌握圖文編排技巧，這次也在前次作品基礎上進一步修正，感受到自身的進步，連續3次參賽，從入圍、佳作到首獎，創作歷程穩定累積成果。

李慢說，自己是全職媽媽，作品多來自日常生活與親子互動，甚至會與孩子一起討論情節，例如模擬故事中車輛碰撞的聲音，讓創作過程充滿趣味，孩子雖是第1位讀者，自己的作品也追著孩子的成長，現已是小學四年級，還會跟老師推薦媽媽的作品，但她創作時仍會以所有幼兒為對象，思考故事是否有趣、是否能引發想像。

70歲亞洲大學數學系退休教授蔡澤民（左）以《會存時間的蟾蜍先生》獲得兒童文學組佳作，他笑說太太林素珍（右，彰師大教授）才是兒童文學專家。（記者林曉雲攝）70歲亞洲大學數學系退休教授蔡澤民（左）以《會存時間的蟾蜍先生》獲得兒童文學組佳作，他笑說太太林素珍（右，彰師大教授）才是兒童文學專家。（記者林曉雲攝）

此外，69歲亞洲大學數學系退休教授蔡澤民以《會存時間的蟾蜍先生》獲得兒童文學組佳作，他笑說，太太林素珍（彰師大教授）才是兒童文學專家，透過時間與記憶書寫人生情感。

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