〈和平鐘〉聲從台灣響起 旅美藝術家林世寶大型雕塑為世界祈福

長期旅居紐約的台灣藝術家林世寶（左7）發起「和平鐘聲從台灣響起」活動，今日於台博館前廣場舉行「和平鐘」揭幕暨敲鐘儀式。（盾牌藝術基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕旅美台灣藝術家林世寶於2023年在紐約創立的盾牌藝術基金會（Shield Art Foundation），並發起一項名為「和平鐘聲從台灣響起」的人道行動，今（17）日於國立台灣博物館館前廣場舉行〈和平鐘〉揭幕暨敲鐘儀式，為身處戰火中的國家祈願和平。

這座大型藝術雕塑〈和平鐘〉，全座高286公分、重達1.5公噸，表面鐫刻烏克蘭國花向日葵，與象徵和平、回歸日常的白鴿，寓意從衝突走向和平的精神轉化，並以鐘聲作為跨越國界、文化與信仰的共同語言。既是對持續至今的烏俄戰事的關懷，更是對世界和平溫柔而深切的祈願；將於台博館前廣場持續公開展示至19日。

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林世寶表示，希望這座自台灣響起的鐘聲，能成為連結世界的橋樑，在動盪時代中喚起人們對和平的關注與行動。（盾牌藝術基金會提供）

林世寶表示，自2022年烏俄戰爭爆發以來，他持續進行「一祈一繪」行動，5年間每日一畫，從未間斷，他以溫柔而堅定的方式回應戰爭創傷，讓藝術成為撫慰人心、召喚和平的重要力量。這次選擇讓〈和平鐘〉自台灣響起，核心理念是將戰爭的「武器」轉化為象徵和諧的「樂器」，盼能成為連結世界的橋樑，在動盪時代中喚起人們對和平的關注與行動。

揭幕活動由台灣太鼓協會進行《福爾摩沙之風》演出，氣勢磅礴的「和平讚鼓」象徵土地的脈動與人民對和平的堅定意志，也呼應以藝術集結和平力量的核心精神。之後由林世寶與現場貴賓共同完成揭幕並敲響鐘聲，象徵跨越國界、宗教與文化，傳遞對世界和平的共同祈願。

包括監察委員范巽綠、台博館長陳登欽、僑委會海華文教基金會董事長郭修敏、僑委會僑商處副處長廖雲萱、文化總會副秘書長黃竫慧與詹賀舜、捷克經濟文化辦事處代表 David Steinke、副代表 Martina Rubešková、匈牙利貿易辦事處副代表Zsolt Wagner、日本台灣交流協會新聞文化部主任芝田真吾、捷克中心台北主任 Markéta Lipold Záhumenská等，皆出席參與。

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