國藝會啟動撤銷程序 追回撒古流國家文藝獎座與100萬獎金

國藝會撤銷藝術家撒古流 · 巴瓦瓦隆國家文藝獎榮譽。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家文化藝術基金會（以下簡稱國藝會）於昨（17）日發布正式聲明，宣布撤銷第20屆國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）的獲獎資格。此項決議源於撒古流涉及妨害性自主案件，歷經一、二審判決有罪，並於近日經最高法院駁回上訴，判決有期徒刑4年6月定讞。國藝會隨即依照董事會決議啟動撤銷程序，除了將其自官方網站移除，亦將追回獎章及100萬元獎金。

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆曾獲國家文藝獎殊榮，並受邀參加多項重大國際展事，卻被控於5年前在屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床對女學員實施強制性交。根據法院審理資料，受害者事後曾傳訊給友人，提及遭對方侵犯身體等語。該案歷經司法審理，一審與二審均依強制性交罪判處有期徒刑4年6月。全案經上訴至三審後，最高法院最終駁回其上訴，全案判決定讞。

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國藝會對此發表聲明指出，會方曾於2025年1月22日召開第10屆董事會第14次會議，針對撒古流的國家文藝獎得主資格問題進行討論。當時會議即決議，對於第20屆得主撒古流涉及的刑事案件，一經法院判決有罪定讞，將立即撤銷其得獎榮譽。隨著最高法院判決確定，國藝會據以啟動相關程序，包含移除官方網站上的得獎紀錄，並要求其繳回得獎證書、獎座，以及當初頒發的新台幣100萬元獎金。

回顧此案對藝文界的衝擊，自案件爆發以來，撒古流的相關展覽與代表資格即受到高度檢視。國藝會強調，撤銷得獎資格是基於對國家文藝獎榮譽價值的維護。撒古流長期於原住民藝術領域具有重要地位，但其行為已嚴重損及藝文界與社會大眾對於該獎項代表性人物的期待。隨著司法判決塵埃落定，藝文機構亦透過具體行動，正式與受刑人切割，展現對於人身權利維護與法律規範的堅持。

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