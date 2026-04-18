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戲巢藝術館開幕「煏桌」孫翠鳳新書戲迷要把握免費參觀

2026/04/18 21:14

孫翠鳳新書與戲服展掀起戲迷關注熱潮。（記者洪瑞琴攝）孫翠鳳新書與戲服展掀起戲迷關注熱潮。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明華園戲劇總團全新藝文據點「戲巢藝術館」今（18）日盛大開幕，吸引大批民眾湧入參觀，現場人氣大爆棚。免費開放參觀明（19）日還有1天，戲迷可把握最後機會走進這座結合展演與傳承的歌仔戲新基地。

戲巢藝術館內規畫多元展區，其中最受矚目的「百年特展」，完整呈現明華園自1982年以來的戲劇文本作品。執行長陳昭賢指出，明華園雖創立於1929年，但早期歌仔戲多以口傳為主，由說戲老師代代相傳，直到總團發展出完整劇本，才讓歌仔戲的創作與歷史得以系統化保存。透過展覽，觀眾可一窺歌仔戲從口述傳承走向文本的重要歷程。

「戲巢藝術館」展示老照片。（記者洪瑞琴攝）「戲巢藝術館」展示老照片。（記者洪瑞琴攝）

開幕首日人潮踴躍，陳昭賢笑說「煏桌」（台語，爆滿）超乎預期，原本預估未來限定演出活動以約200人為宜，較為舒適，但今日盛況顯示觀眾熱情遠超預期，未來將努力調整空間配置，讓更多觀眾能共同參與。

《孫翠鳳和她的男人們》是孫翠鳳揣摩男性角色，大半生舞台詮釋各式人物的心路歷程，2樓展間展出歷年公演華麗戲服。（記者洪瑞琴攝）《孫翠鳳和她的男人們》是孫翠鳳揣摩男性角色，大半生舞台詮釋各式人物的心路歷程，2樓展間展出歷年公演華麗戲服。（記者洪瑞琴攝）

館內另一亮點，則是明華園當家台柱、無敵小生孫翠鳳推出新書《孫翠鳳和她的男人們》。書名乍聽引人側目，實則是她歷時3年揣摩男性角色、並以大半生舞台經驗詮釋各式人物的心路歷程。2樓展間同步展出歷年經典公演戲服，讓戲迷近距離感受角色魅力。

李府千歲戲服，細膩刺繡與華麗工藝。（記者洪瑞琴攝）李府千歲戲服，細膩刺繡與華麗工藝。（記者洪瑞琴攝）

此外，館內也首度公開近年新製戲服，其中乩身一劇中飾演李府千歲（李大亮）的戲服，以細膩刺繡與華麗工藝吸睛，成為焦點之一。

戲巢藝術館未來正式營運後，將採酌收入館門票及售票演出模式。戲迷要把握開幕期間最後1天免費參觀機會，走進戲巢，感受歌仔戲百年風華與創新能量。

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