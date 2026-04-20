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滿場孩子「為岳母慶生」 紙風車368黑光世界送出大驚喜
黑光片段特別規劃祝賀吳李阿尾女士生日快樂。（紙風車提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」上週末連續2晚前進宜蘭，演出《台灣幻想曲》，吸引數千名親子到場觀賞，透過特別設計的橋段與志工行動，讓藝術與人情味交織。不僅有人以贊助演出為岳母慶生，還有贊助單位出動志工大隊，為現場增添的暖心的畫面。
中國信託出動志工協助演出。（紙風車提供）
4月18日的礁溪場演出，主要贊助者為去年贊助台南新市區、新竹竹北的拓和工程總經理曾啟偉，這次特別以住在宜蘭的岳母吳李阿尾女士為名，曾啟偉表示，岳母吳李阿尾女士平常就很關心社會與教育，自數月前便開始呼朋引伴來看戲，「透過這樣的方式為岳母慶生，我們自己也非常感動，更希望透過藝術的感動與公益的溫暖相遇，讓更多孩子有機會接觸優質表演，並將關懷擴散到社會每個角落。」
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劇團特別在經典黑光橋段加入巧思設計，為吳李阿尾女士提前慶生，當畫面轉入黑光世界，角色悄悄帶出祝福元素，全場觀眾齊聲送上生日祝福，氣氛溫馨又驚喜，連其他在場觀眾都覺得很感動，表示氣氛很特別，也很開心。
4月19日在羅東文化工場棚架廣場的演出，由中國信託慈善基金會贊助，當天由中國信託羅東分行與宜蘭分行同仁組成的志工團隊，提前到場協助排椅、觀眾引導與現場服務工作，從幕前到幕後一同參與，讓整體活動更加順暢溫暖，更成為一場在地共同完成的暖心行動。
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