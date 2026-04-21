坐擁伊勢志摩英虞灣美景的高CP值溫泉旅館 賢島寶生苑

賢島寶生苑以華美優雅大廳迎接來客。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本近鐵在宣傳伊勢志摩觀光特色時，曾推出一系列介紹影片及海報，其中1張海報，場景是清晨寧靜昏暗的寬廣大廳，裡頭安放著4張倆倆並列、無人歇坐的靠背椅，順著椅背視線向前望，前方大片落地窗映照出絕美英虞灣風光。凝視畫面半晌，不自覺悠然神往，幻想自己在泡過溫泉後，心滿意足坐在其間欣賞眼前美景，無所事事、天晴心也晴，自是人生好時光。坐擁這無價景致的地方，就是位於日本三重縣賢島上的溫泉旅館「寶生苑」。

充滿奇趣的和風庭園造景，被許多影迷認為有如真實世界版的《鬼滅之刃》「無限城」。（記者周幸叡攝）

賢島寶生苑每間客房皆可欣賞英虞灣美景。（記者周幸叡攝）

人口不多、安靜閒適的賢島，因為2016年G7伊勢志摩高峰會在此舉辦而聲名大噪，10年過後，當地回覆悠閒島嶼風情，是眾多旅人度假的口袋名單。從近鐵賢島站搭飯店接駁巴士，約3分鐘即抵寶生院。一進入大廳，彷彿啟開另一扇華麗舞台簾幕，高雅的日式旅館空間展延在前，落落大方吸納所有遊客的驚嘆與讚美。站在大廳往下眺望，是往下延伸兩層樓的廣闊中庭和風庭園，浮水舞台、壯觀岩石瀑布、水簾隧道、日式庭園、茶室……眼前充滿奇趣的和風庭園造景，被許多影迷認為有如真實世界版的《鬼滅之刃》「無限城」，怎麼拍照都好看，穿遊其間更是樂趣無窮。

請繼續往下閱讀...

賢島寶生苑晚餐供應的會席料理，主打伊勢志摩的新鮮海味。（記者周幸叡攝）

賢島寶生苑不只販售三重縣各地特產，也推出近鐵相關周邊產品。（記者周幸叡攝）

寶生苑的客房分布在燦陽棟和華陽棟兩棟樓，善用臨海優勢，所有客房皆是可欣賞英虞灣美景的海景房：純榻榻米和室、設置西式床和式房、以及特設展望風呂的和洋式客房防，空間從兩人房到可容納團體6人房皆有，滿足各種住宿需求。其中，位於華陽棟8至10樓的客房，晚餐可選擇在房內享用，保有相當的隱私尊寵待遇。除了客房，會席料理和溫泉浴場是日式溫泉旅館的兩大特色，寶生苑的溫泉浴場有室內的展望大浴場，還有室外的庭園露天風呂，邊浸泡在標榜對神經痛、肌肉痠痛、關節疼痛、五十肩等多重效能的賢島溫泉裡，邊欣賞盡在咫尺的浩瀚大海盛景，身心舒暢無比。晚餐的會席料理，寶生苑以伊勢志摩的海味為主打，當地盛產的龍蝦、新鮮海產，以及和牛料理，讓饕客趨之若鶩。

泡完溫泉在此休息，可欣賞英虞灣美景。（記者周幸叡攝）

日本近鐵以賢島寶生苑宣傳伊勢志摩觀光特色，讓人興起前來一遊的欲望。

（記者周幸叡攝）

晚餐後的休閒時光，除了逛館內土產店，挑選琳瑯滿目的伊勢志摩特產，還可以打保齡球、到酒吧小酌、做SPA，深夜嘴饞，還有拉麵店可品嘗拉麵。睡前，別忘了再去大浴場泡湯，聽著遠方大海呢喃，靜靜品味溫泉溫熱身心的療癒感；還有，隔天清晨再來泡一次溫泉，然後坐在前述海報中的椅子上歇息，那一刻，真真切切感受到伊勢志摩的美好。更多相關資訊詳詢賢島寶生苑官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法