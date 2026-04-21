自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

坐擁伊勢志摩英虞灣美景的高CP值溫泉旅館 賢島寶生苑

2026/04/21 23:10

賢島寶生苑以華美優雅大廳迎接來客。（記者周幸叡攝）賢島寶生苑以華美優雅大廳迎接來客。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本近鐵在宣傳伊勢志摩觀光特色時，曾推出一系列介紹影片及海報，其中1張海報，場景是清晨寧靜昏暗的寬廣大廳，裡頭安放著4張倆倆並列、無人歇坐的靠背椅，順著椅背視線向前望，前方大片落地窗映照出絕美英虞灣風光。凝視畫面半晌，不自覺悠然神往，幻想自己在泡過溫泉後，心滿意足坐在其間欣賞眼前美景，無所事事、天晴心也晴，自是人生好時光。坐擁這無價景致的地方，就是位於日本三重縣賢島上的溫泉旅館「寶生苑」。

充滿奇趣的和風庭園造景，被許多影迷認為有如真實世界版的《鬼滅之刃》「無限城」。（記者周幸叡攝）充滿奇趣的和風庭園造景，被許多影迷認為有如真實世界版的《鬼滅之刃》「無限城」。（記者周幸叡攝）

賢島寶生苑每間客房皆可欣賞英虞灣美景。（記者周幸叡攝）賢島寶生苑每間客房皆可欣賞英虞灣美景。（記者周幸叡攝）

人口不多、安靜閒適的賢島，因為2016年G7伊勢志摩高峰會在此舉辦而聲名大噪，10年過後，當地回覆悠閒島嶼風情，是眾多旅人度假的口袋名單。從近鐵賢島站搭飯店接駁巴士，約3分鐘即抵寶生院。一進入大廳，彷彿啟開另一扇華麗舞台簾幕，高雅的日式旅館空間展延在前，落落大方吸納所有遊客的驚嘆與讚美。站在大廳往下眺望，是往下延伸兩層樓的廣闊中庭和風庭園，浮水舞台、壯觀岩石瀑布、水簾隧道、日式庭園、茶室……眼前充滿奇趣的和風庭園造景，被許多影迷認為有如真實世界版的《鬼滅之刃》「無限城」，怎麼拍照都好看，穿遊其間更是樂趣無窮。

賢島寶生苑晚餐供應的會席料理，主打伊勢志摩的新鮮海味。（記者周幸叡攝）賢島寶生苑晚餐供應的會席料理，主打伊勢志摩的新鮮海味。（記者周幸叡攝）

賢島寶生苑不只販售三重縣各地特產，也推出近鐵相關周邊產品。（記者周幸叡攝）賢島寶生苑不只販售三重縣各地特產，也推出近鐵相關周邊產品。（記者周幸叡攝）

寶生苑的客房分布在燦陽棟和華陽棟兩棟樓，善用臨海優勢，所有客房皆是可欣賞英虞灣美景的海景房：純榻榻米和室、設置西式床和式房、以及特設展望風呂的和洋式客房防，空間從兩人房到可容納團體6人房皆有，滿足各種住宿需求。其中，位於華陽棟8至10樓的客房，晚餐可選擇在房內享用，保有相當的隱私尊寵待遇。除了客房，會席料理和溫泉浴場是日式溫泉旅館的兩大特色，寶生苑的溫泉浴場有室內的展望大浴場，還有室外的庭園露天風呂，邊浸泡在標榜對神經痛、肌肉痠痛、關節疼痛、五十肩等多重效能的賢島溫泉裡，邊欣賞盡在咫尺的浩瀚大海盛景，身心舒暢無比。晚餐的會席料理，寶生苑以伊勢志摩的海味為主打，當地盛產的龍蝦、新鮮海產，以及和牛料理，讓饕客趨之若鶩。

泡完溫泉在此休息，可欣賞英虞灣美景。（記者周幸叡攝）泡完溫泉在此休息，可欣賞英虞灣美景。（記者周幸叡攝）

坐擁伊勢志摩英虞灣美景的高CP值溫泉旅館 賢島寶生苑日本近鐵以賢島寶生苑宣傳伊勢志摩觀光特色，讓人興起前來一遊的欲望。
（記者周幸叡攝）

晚餐後的休閒時光，除了逛館內土產店，挑選琳瑯滿目的伊勢志摩特產，還可以打保齡球、到酒吧小酌、做SPA，深夜嘴饞，還有拉麵店可品嘗拉麵。睡前，別忘了再去大浴場泡湯，聽著遠方大海呢喃，靜靜品味溫泉溫熱身心的療癒感；還有，隔天清晨再來泡一次溫泉，然後坐在前述海報中的椅子上歇息，那一刻，真真切切感受到伊勢志摩的美好。更多相關資訊詳詢賢島寶生苑官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中