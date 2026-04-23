台東縣傳統工藝「台東藺草編」保存者林黃嬌辭世 文化部頒贈旌揚狀

文化部文化資產局長陳濟民（右）代表頒贈文化部旌揚狀，由林黃嬌兒子林瑞庭（左）代表受贈，表彰其一生致力於傳統工藝「台東藺草編」保存與傳承之貢獻。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台東縣傳統工藝「台東藺草編」保存者林黃嬌於4月13日辭世，享壽95歲。文化部文化資產局長陳濟民今（23）日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由林黃嬌兒子林瑞庭代表受贈，表彰其終生對於「台東藺草編」的貢獻。

林黃嬌1932年出生於台中清水，17歲時見鄰居都在編織藺草增加收入，便向婆婆學習起底、加草及收編等基本技法，藉此改善家中經濟。後隨家人遷居臺東，直到孩子長大，52歲重拾「藺草編」生活。其一生與藺草編織緊密相連，從生活所需出發，逐步發展為兼具藝術性與文化深度之創作，為台東地區藺草編工藝之代表性人物。

請繼續往下閱讀...

林黃嬌突破傳統藺草編以實用器物為主之形式，其創作品多取材於日常生活觀察、自然萬物及民間故事，尤以「十二生肖」、「二十四孝」等系列最具代表性，造型生動細膩，富含敘事性與生命力，展現濃厚的鄉土情懷與人文精神。除創作外，亦長期投入藺草編技藝之推廣與傳承，透過教學與示範培育後進，為台東地區藺草編文化之延續奠定深厚基礎。2019年經台東縣政府公告認定為傳統工藝「台東藺草編」保存者。

文化部文化資產局長陳濟民表示，「台東藺草編」與西部地區藺草編織不同，以立體方式編織創作，在藺草編工藝中具特殊性。林黃嬌多年來致力推動「台東藺草編」保存與傳承，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統工藝，對台灣無形文化資產保存深具貢獻，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。

【文化部旌揚狀全文】

故林黃君嬌，生於1932年，臺中清水人，從小在家戶都有大甲蓆的環境下成長。十七歲時見鄰居都在編織藺草增加收入，便向婆婆學習起底、加草及收編等基本技法，從此開始與藺草為伍的生活。全家移居臺東後暫時放下藺草編工作。直到林黃嬌52歲，才重拾藺草編的生活。林黃嬌和西部藺草編者最大的不同，在於她更自由地創作，將藺草編從平面轉化為立體，這些立體人物、動物的編織蛻變，使作品脫離僅具實用性，而進入可供欣賞的藝術範疇。藺草早期遍植於苗栗苑裡及臺中大甲一帶，而「臺東藺草編」是在既有的技術基礎上，結合東部多元族群的生活文化特色，進行藺草編立體創作。藺草編自此脫離傳統產業模式，進階到以複雜草編技巧，創作出獨特的藝術品。林黃嬌多年在臺東創作藺草編，堪稱臺東地區的藺草編代表人物。綜其一生，在藺草編工藝推廣與傳承上不遺餘力，為傳統工藝保存，奠定深厚基礎。遽聞遐齡殞落，軫惜良殷，足資表彰，特予旌揚，以垂德範。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法