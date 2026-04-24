2026小願夏藝趣即起展出至5月17日 展現中港高中學生創作能量

「2026小願夏藝趣—藝中港美聯展」，即日起在清水眷村文化園區小願藝樹館展出至5月17日止。（民眾提供）

〔記者歐素美／台中報導〕「2026小願夏藝趣—藝中港美聯展」，今起在清水眷村文化園區小願藝樹館展出至5月17日止，匯集中港高中學生創作能量，展現青春世代豐沛的藝術表現力。

這次聯展由台中市清水小願文化創意協會主辦，以中港高中國中部美術班為創作核心，推出「中港美術展」、「嗨運動陶展」與「千度迷璃展」3大主題展覽，呈現學生跨媒材、多面向的學習成果。

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「千度迷璃展」在工藝家張雪鳳帶領下，運用玻璃媒材與回收再製概念，創作出兼具工藝技術與生活美感的多元作品。（民眾提供）

其中，「中港美術展」集結學生參與全國美展初賽的優秀作品，涵蓋西畫、漫畫、版畫，展現紮實的藝術基礎與成熟的創作表現；「嗨運動陶展」由陶藝家蔡瑜指導學生以陶土捕捉運動場上的動態瞬間與情緒張力，呈現熱血與榮耀交織的精采畫面；「千度迷璃展」則在工藝家張雪鳳帶領下，運用玻璃媒材與回收再製概念，創作出兼具工藝技術與生活美感的多元作品。

此外，「藍染眷花展」為中港高中國中部201班學生共創成果，在工藝家郭凱遠指導下，以「型糊藍染」為主題，從設計圖樣、雕刻型版到染製完成，完整體驗傳統工藝流程。作品以「眷花」為意象，融合眷村文化記憶與當代美感，展現團隊協作與文化轉譯的成果。

展覽期間，並將於港區藝術中心清風樓廣場舉辦雙週日「小願市集」；6月14日更推出「咖樂佛餐車派對」及「小願音樂季」，邀集中港、清水、大甲、龍津、苑裡高中等吉他社與樂團接力演出，並規畫免費綠作體驗，打造融合藝術、音樂與生活的文化盛會。

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