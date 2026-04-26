古船不再使用如何保存？ 專書曝「送王船」習俗保留工藝

船說開展。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣王船文化館已開幕逾1年，坐落的東港素有「王船的故鄉之稱」，目前除東隆宮的典藏用王船移展至此外，近期文化館也特邀請海委會支持出版的《王船再現一臺灣傳統福船式造船圖譜》開展，館方指出，透過展覽圖面，讓更多人知道台灣及國外的王船相關文化。

彩流舟圖獲得日本授權輸出展出。（記者陳彥廷攝）

船隻是進出島嶼的必要工具，隨著時代演進，過去縱橫在大洋中的木造船隻大部分皆已消失，包括中式帆船在內，早年的造船工藝，靠著台灣依舊蓬勃發展的「送王船」文化而存續，王船文化館肩負台灣王船文化的傳承脈絡，請來撰述《王船再現一臺灣傳統福船式造船圖譜》一書的成功大學博物館與臺灣藝術史料研究中心出展相關圖面。

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《王船再現一臺灣傳統福船式造船圖譜》於王船文化館開展。（記者陳彥廷攝）

屏東縣文化資產保護所主任陳胤霖指出，透過文化資產角度暢談古船價值，更讓人看見這正因為台灣民俗信仰的虔誠，讓古船以「王船」的載體形式持續被建造，王船不僅是儀式中的主角，更是活的文化資產及極致的工藝美學。

文化館介紹指出，成大博物館副研究員蔡侑樺、系統系副教授陳政宏及藝研所副教授吳奕芳所組成的跨領域團隊，從台灣出發遠至馬來西亞與新加坡調查，從造船、建築與藝術等不同領域多面向理解王船的形制與性能，展覽展出為《王船再現-臺灣傳統福船式造船圖譜》一書的最精華研究成果。

王船文化館並展出取得長崎歷史文化博物館所授權的「彩舟流圖」，就可見古船正在海岸焚燒紀錄，但過去常被誤解為與大東港地區「驅瘟除煞」意旨類似，實則卻是移居日本的中國人為將逝者送返中國而舉行的信仰，此外，世界各地的王船不僅存在於迎王、送王儀式中，亦有出巡補給用的王船，展覽自即日起至5月31日，王船文化館誠摯邀請民眾前來，循著圖譜解鎖王船文化。

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