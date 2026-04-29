5/10母親節限定獻禮 十三行博物館推「幻彩考古罐」甜點DIY

十三行博物館特別邀請「甜素Sweet Vegan」創辦人朱芳緯老師，開發「幻彩考古罐」純素甜點。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立十三行博物館全新休憩品牌「13 CAFÉ」延續對土地的關懷，今年母親節將考古學的「文化層」概念轉化為舌尖上的美學，推出首場節慶限定「幻彩考古罐」純素甜點DIY體驗，10日邀請大眾在全台首座會呼吸的考古咖啡廳裡，親手堆疊出具手作溫度獻禮，將時光的厚度與對母親的謝意，一同封存在這份純淨的甜點中。

「13 CAFÉ」未來規劃推出「人面陶罐司康」與「文物造型餅乾」等系列手作。（記者翁聿煌攝）

十三行博物館表示，「13 CAFÉ」於5月10日母親節當日限定推出的「幻彩考古罐」DIY，為首堂考古主題手作課程，邀請「甜素Sweet Vegan」創辦人朱芳緯（Julie）老師指導，課程運用有機巧克力豆、黑糖司康與腰果奶油等純淨無毒食材，將地層意象化做視覺及口感層次的豐富美味；未來更規畫推出「人面陶罐司康」與「文物造型餅乾」等系列手作，無蛋奶的純素配方不僅大幅降低碳排與環境負擔，更讓長輩與敏感體質者能零負擔地品嚐食材最純粹的風味。

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十三行博物館長羅珮瑄表示，十三行博物館此次結合民間力量開發具在地考古特色的系列體驗活動，期望民眾能從「吃」與「做」中，實踐友善大地的生活美學，「十三綠時尚假日體驗活動」母親節限定「幻彩考古罐」甜點DIY，於5月10日（日）下午2點舉辦，每場限量10人，體驗價399元，即日起開放報名，詳細活動資訊請至十三行博物館官方網站（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

「13 CAFÉ」未來規劃推出「人面陶罐司康」與「文物造型餅乾」等系列手作。（記者翁聿煌攝）

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