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《白雲蒼狗》綻台灣之光 南大作曲家黃乾育摘全球音樂獎金獎

2026/04/29 20:49

南大音樂系黃乾育老師創作專輯榮獲全球音樂獎金獎，展現台灣當代音樂創作於國際舞台的專業實力。（南大提供）南大音樂系黃乾育老師創作專輯榮獲全球音樂獎金獎，展現台灣當代音樂創作於國際舞台的專業實力。（南大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣之光！國立台南大學音樂系教師黃乾育創作專輯《白雲蒼狗：聲影流轉》（White Clouds & Grey Dogs: Echoes in Flux），由美國PARMA Recordings旗下古典音樂品牌Navona Records全球發行，近日榮獲全球音樂獎金獎最高榮譽。

台南大學表示，《白雲蒼狗：聲影流轉》以東方意象為核心，融合當代作曲語法，透過細膩的器樂配置，描繪聲音在時間與空間中的流動與轉化。評審團認為，專輯成功結合東方美學與西方現代古典音樂思維，展現高度藝術深度與跨文化音樂語言。

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值得一提的是，專輯除由黃乾育擔任作曲外，也集結校內音樂系師資共同參與錄製，包括系主任蔡耿銘擔任小提琴、李慧怡擔任法國號、楊美娜擔任鋼琴，以及陳廷瑋擔任大提琴。專輯特別收錄〈府城400〉與〈彼岸：黃金海岸〉兩首作品，由不同編制組合詮釋，呈現創作與演奏整合的多元面貌。

此次獲獎不僅肯定個人創作成果，也反映國內音樂學系在教學與創作並進的發展能量。透過與Navona Records合作，作品得以進入國際發行體系，提升台灣當代音樂的能見度，同時為學生提供具體的專業典範。專輯目前已於Apple Music、Spotify等數位平台及實體通路發行，讓全球聽眾得以一窺台灣創作的多元風貌。

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