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金泰梨《正年》靈魂是「它」！南韓「科技版盤索里」今日登場 雷射光束點燃「唱劇」熱魂

2026/05/01 00:10

《The Two Eyes看．見沈清》改編自盤索里經典《沈清歌》，並入選韓國文化產業振興院文化技術研發支援計畫，在劇情與視覺設計上有著深刻的突破。（傳藝中心提供）《The Two Eyes看．見沈清》改編自盤索里經典《沈清歌》，並入選韓國文化產業振興院文化技術研發支援計畫，在劇情與視覺設計上有著深刻的突破。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕近期韓劇《正年》由金泰梨苦練3年「盤索里」演活國劇少女，引起全台觀眾對南韓傳統戲曲的好奇。劇中由一人演唱、一人擊鼓，融合舞台劇元素而成的「唱劇」美學，將以更震撼的「進化版」姿態登台。國立傳統藝術中心主辦的2026台灣戲曲藝術節，將自今（1）日至5月3日於台灣戲曲中心大表演廳，推出南韓跨界鉅作《The Two Eyes 看．見沈清》，為台灣觀眾獻演一場科技藝術與千年傳統的燦爛魅力。

《看．見沈清》由南韓國立亞洲文化殿堂（ACC）策劃，作品雖然根植於盤索里經典《沈清歌》，卻展現出驚人的未來感。傳藝中心副主任王逸群表示，本作結合了傳統與未來，LED 牆不再只是背景，而是視覺與聽覺表現的一部分。在彩排現場，觀眾能見證瀑布般傾瀉而下的科技聲光，搭配歌者極具穿透力的嗓音，打造出宛如K-pop演唱會等級的視聽效果。

全劇透過MUTO獨特的影像美學、電子合成器與玄琴的交織，生動刻劃沈學奎與沈清父女情深的悲情與掙扎。（傳藝中心提供）全劇透過MUTO獨特的影像美學、電子合成器與玄琴的交織，生動刻劃沈學奎與沈清父女情深的悲情與掙扎。（傳藝中心提供）

有別於傳統故事強調女兒沈清的孝心，這部獲選南韓文化技術研發支援計畫的作品，將重心轉向失明的父親沈學奎，透過MUTO團隊的影像美學、電子合成器與傳統玄琴交織，生動刻畫父女間的悲情與掙扎。舞台上的雷射光束猶如眨動的眼睫毛，象徵盲父重見光明，也重見自己的性靈覺醒。

國立傳統藝術中心主辦的「2026 臺灣戲曲藝術節」國際重頭戲—韓國跨界鉅作《The Two Eyes看．見沈清》，將於台灣戲曲中心大表演廳登場。（記者董柏廷攝）國立傳統藝術中心主辦的「2026 臺灣戲曲藝術節」國際重頭戲—韓國跨界鉅作《The Two Eyes看．見沈清》，將於台灣戲曲中心大表演廳登場。（記者董柏廷攝）

南韓盤索里在1950年代曾如今日的偶像練習生般風靡全國，演員海報與周邊熱度極高，如今此股熱潮透過科技在台灣重燃。亞洲文化殿堂財團組長權成雅表示，本作跳脫單一敘事，將感受權交還觀眾，讓人在鼓聲與影像中重新定義傳統，邀請台灣觀眾走進劇場，親身體驗金泰梨在劇中追求的聲音極致，以及跨越國境的文化共鳴。詳詢OPENTIX網站。

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