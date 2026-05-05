高雄大學藝創系畢業展 工藝結合科技開展新視野

作品《人情販賣所》從日常飲食切入，探討人際情感的流動。（高雄大學提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學工藝與創意設計學系畢業成果展2日起於高雄市文化中心至真堂三館開幕，展期至12日，共展出34件作品，學生嘗試將傳統工藝與現代科技結合，導入IoT（物聯網）、Arduino及VR（虛擬實境）等技術，為工藝創作開展新的可能。

藝創系系主任翁群儀表示，本屆作品展現強烈實驗性與創作誠意，學生不僅在傳統工藝中挑戰材料極限，例如金屬鍛造等高強度技術，以及陶瓷在長度與細度上的突破，也呈現跨領域整合的創新視野。

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「學生傅呈祐以黃銅、紅銅與回收木材創作裝置作品《遷行》」

這次展覽以「牧洋人」為核心概念，透過海洋意象比擬創作者在不同媒材間遷徙與探索的歷程。藝創系以「多元媒材」為發展特色，展出涵蓋木竹、塑性、金屬、視覺傳達、數位設計與文化產品設計等六大類作品，如多股海流交織，展現豐富且多元的創作能量。多件作品入圍「金點新秀贊助特別獎」，展現學生創作實力。

「陶瓷組」鐘晴作品《行者》以生命旅程為主題，透過形體表現對自我存在的思考；「金工組」江承宇《戴達羅斯的秘密》以翅膀意象象徵對自由的追尋，郭靖禧《丿嶼》則透過符號轉化呈現個體與世界的連結。

「木竹組」蔡幸芸《倔匠》以材質紋理與未完成狀態呈現成長歷程；「文產組」蔡文瑜、吳千驊、黃伊辰《人情販賣所》從日常飲食切入，探討人際情感的流動；「數位組」鍾雨彤、胡婷淇《牠們在看》結合桌遊與敘事，關注動物倫理議題；「視傳組」廖瑋琳、劉依如《號外之WHY》則以宇宙隱喻轉化標點符號，重新思考語言與溝通的關係。

「跨領域」作品《植感栽培室》3位創作者李昱葶、黃翊瑄、林語禎，透過感測裝置與互動機制，使機械花隨觀者接近而產生回應，呈現科技與自然之間的感知連結。

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