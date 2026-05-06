舊倉庫成文青背包客棧 屏縣「竹田頓物驛」獲國際建築大獎肯定

屏東縣政府改造「竹田頓物驛」，榮獲2026 IADA國際建築大獎肯定。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推動地方創生與文化觀光發展，在竹田火車站園區打造「竹田頓物驛」，今（2026）年3月以嶄新面貌開幕，不管是住進舊站長室或是舊倉庫背包客棧，都受到旅客喜愛，其保留歷史建築原有風貌融入現代設計，展現新舊共融的空間魅力受到肯定，獲2026年IADA國際建築與設計大獎（International Architecture & Design Awards）銅獎。

舊站長室轉型為特色旅宿空間。（圖由屏東縣政府提供）

「竹田頓物驛」改造工程採分期推動，循序漸進完善園區及周圍整體機能。第一期工程著重環境景觀與動線優化，強化竹田驛園車站主視覺軸線；第二期工程則以空間活化為核心，將台鐵竹田倉庫與舊站長室轉型為特色旅宿空間、導入餐飲與展覽功能，並透過簍空設計、結合六堆文化意象，讓旅客感受歷史建築的歲月痕跡與文化深度；後續將持續推動第三期工程，進一步進行園區內歷史建築修復與優化，持續深化文化保存與再利用價值。

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舊站長室內部旅宿空間。（圖由屏東縣政府提供）台鐵竹田倉庫等空間轉型為特色旅宿，可接待團體與背包客。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣府客家事務處表示，「竹田頓物驛」開幕以來營運表現亮眼，不管是青年旅宿或是獨棟住宿房，都迅速累積良好口碑，週末及連續假期都有不錯訂房率。不少旅客表示，從戶外空間走到住宿區域充滿細節值得細細品味，漫步在園區綠蔭之下更可以感受到「竹田慢城」的魅力。

竹田頓物驛內部明亮寬敞。（圖由屏東縣政府提供）

「竹田頓物驛」的設立也補足當地長期缺乏團體住宿空間的缺口，多床位設計可同時接待團體與背包客，為地方觀光注入關鍵動能，將「竹田頓物驛」作為客庄遊程重要起點，串聯周邊重要景點、設施。客務處表示，未來縣府將持續結合設計創新與推動觀光發展，讓更多歷史空間重獲新生，打造兼具文化深度與國際視野的宜居城市。

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