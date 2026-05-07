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威尼斯台灣館「鬱卒的平面｣搶先看 「虛擬囚徒」古老監獄中的華麗演出

2026/05/07 00:15

除了錄像作品，現場亦布滿以3D列印製作、岩石漆塗覆的巨型雕塑。（記者董柏廷攝）除了錄像作品，現場亦布滿以3D列印製作、岩石漆塗覆的巨型雕塑。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕由台北市立美術館策畫的2026第61屆威尼斯雙年展「台灣館」於普里奇歐尼宮（下稱普宮）正式亮相，今（6）日舉辦媒體預覽，帶領觀眾率先感受數位藝術與古老建築的激盪。順著普宮的階梯步入2樓展間，現場光影低迷，彷彿走入一座承載歷史重量的魔幻迷宮。

展覽核心為長達1小時的錄像作品《鬱卒的平面》。（記者董柏廷攝）展覽核心為長達1小時的錄像作品《鬱卒的平面》。（記者董柏廷攝）

展覽核心為長達1小時的錄像作品《鬱卒的平面》，透過巨大的 LED 面板呈現，場景精確模擬了觀眾當下身處的普宮。過去，普宮曾與總督宮相連、象徵禁錮與審判的監獄空間，如今成為藝術家李亦凡探討現代人數位焦慮的後設劇場。影片中一名虛擬人偶以自戀且喃喃自語的口吻，英文敘述著製作動畫的技法、正體中文「懼」字的組成，乃至個人與藝術的愛恨情仇，碎念式的敘事，暗示當代人雖身處數位巔峰，卻同時扮演著囚徒、操控者與受控人偶的三重身分。

威尼斯台灣館李亦凡「鬱卒的平面｣於普宮登場。（記者董柏廷攝）威尼斯台灣館李亦凡「鬱卒的平面｣於普宮登場。（記者董柏廷攝）

現場視覺除了錄像，更布滿了以3D列印製作、岩石漆塗覆的巨型雕塑。人偶的手掌、腳踝與頭部局部散落在展場各處，與螢幕裡的數位人偶虛實呼應。李亦凡透過 AI 與數位引擎，在嘆息橋畔的黑暗現實中，將人類內心的恐懼與欲念轉化為具象的視覺迴圈。台灣館展覽將自5月9日起至11月22日在威尼斯正式開放，邀全球觀眾共同進入這場跨越時空的虛實辯證。

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