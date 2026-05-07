在野黨卡關公視董事審查 林宜瑾：公然喬人事，是「要找國民黨的奴才？」

民進黨立委林宜瑾對文化部長李遠喊話：堅決捍衛公共電視的獨立自主性，不要輕易向在野黨的政治勒索妥協。（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕「國民黨一大早就對公共電視伸出髒手要癱瘓公視，謀殺媒體獨立的惡意毫不遮掩，那我想可能也是獨裁久了啦，或者是跟習近平走了近了，所以法律知識也相當低落。」

針對今（7）日立法院教育文化委員會開議時，國民黨立委羅智強與教文會召委羅廷瑋聯合把現任公視董事長胡元輝請出議場，民進黨立委林宜瑾指出，公視董事和監察人是依據《財團法人法》延長執行職務到第8屆董事跟監察人就任為止，「所以胡元輝當然還是現在的公共電視董事長，不是國民黨說癱瘓就癱瘓。」

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林宜瑾說，「藍白兩黨司馬昭之心路人皆知，他們透過不斷向文化部施壓，要求公視董事人選必須透過政治協商來選出，那終極目標就是要扶持出他們想要的，可以控制的公視的董事長，那當然這是赤裸裸就是政黨的力量在介入媒體。」

林宜瑾認為，在野黨推派的審查委員集體請辭，是因為心虛，「找不到理由刷掉李智凱，找不到理由刷掉彭政閔（恰恰），找不到理由刷掉黃韻玲等這些董事候選人，然後乾脆用辭職卡關，來政治勒索。」

林宜瑾說，「他們心知肚明，就是無法否決行政院提出的優秀董事的名單，可是卻又想要公然喬人事，所以不是要找人才，我想是要找國民黨的奴才。這樣愚昧的行為還發生在民主自由的台灣，實在是不可思議。所以我想李部長，你一定要堅決捍衛公共電視的獨立自主性，不要輕易向在野黨的政治勒索妥協。」

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