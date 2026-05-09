今天媽祖過生日 《順風耳的新香爐》光復鄉演出見感人畫面

在地鄉親攜家帶眷穿雨衣看戲，畫面溫馨。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車劇團獲得文化部「國家語言整體發展方案」補助，推出《順風耳的新香爐》台語版巡演，第2站今（9）日下午前往花蓮光復糖廠演出，雖遇梅雨鋒面風雨，仍吸引超過1500位在地鄉親攜家帶眷穿雨衣看戲，讓人看到觀眾席有很多闔家歡笑的溫馨畫面。

《順風耳的新香爐》演員與台下觀眾逗趣互動。（紙風車提供）

這場演出由文化部補助，花蓮縣政府、文化局、光復鄉公所及台糖花東區處共同協辦。鑒於花蓮近年地震、颱風與洪災等天然災害接連衝擊，使居民在生活重建與身心調適上承受不小壓力。文化部希望藉由《順風耳的新香爐》，以文化與信仰撫慰民眾心靈，傳遞祝福與希望，並重新凝聚力量。今天又適逢媽祖農曆3月23日聖誕，更讓演出別具意義。

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紙風車劇團表示，除在地鄉親之外，也有不少曾在去年馬太鞍溪堰塞湖災害事件中投入協助，來自屏東、北埔、吉安、玉里的「鏟子」、「水電」、「物資」、「醫護義消」…等超人志工，再次回到光復鄉。時隔半年多重新相聚，許多志工彼此分享當時投入救災的回憶，表示很開心看到光復鄉慢慢恢復元氣。

《順風耳的新香爐》光復鄉演出，風雨中人滿座。（紙風車提供）

紙風車團長任建誠表示，馬太鞍溪堰塞湖事件後，文化部長李遠非常希望紙風車能到光復鄉演出，透過文化藝術的力量撫慰鄉民心靈。大家一起在現場看戲的氛圍，更能凝聚彼此的心，帶來鼓勵與向上的力量。今天既是媽祖聖誕，也是母親節前夕，「希望光復鄉的大人與孩子都能看戲看得開心，小朋友平安快樂長大。」

《順風耳的新香爐》台語版巡演最後一場，將於5月29日晚間在高雄市文化中心圓形廣場演出。

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