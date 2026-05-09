故宮特展冷知識：傳說虎爺專治兒童一病症 變成大嘴風獅爺可消災

台史博典藏戰後〈虎爺神像〉造型樸拙可愛，是民間信仰中的動物神。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮「神獸再現」特展向台史博借件的戰後〈虎爺神像〉，造型樸拙可愛，是民間信仰中的動物神，常被安奉於神桌下方，做為神明坐騎或協助傳遞訊息、搬運物品。患腮腺炎的兒童兩頰常腫大異常，俗稱「豬頭皮」，因老虎食豬，民間相傳虎爺具有醫治腮腺炎的神力，又因喜愛小朋友而成為兒童守護神。

台史博日治時期〈屋頂風獅爺〉。（記者凌美雪攝）

此外，根據《易經》所寫「雲從龍，風從虎」，可知老虎有操縱風的能力。古代會在屋頂上立一對張大嘴的虎，用以吞噬大風，辟邪消災；又因獅子擁有守護的功能，後來便將獅與虎的形象結合，就變成風獅爺了。既祈求家宅平安，也逐漸成為地方的守護象徵。同樣向台史博借件的日治時期〈屋頂風獅爺〉，雖然表面釉彩已脫落，但張著大口露齒的模樣，還是非常有力量。

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