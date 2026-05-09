故宮展意外曝「瀏海」來源 金蟾招財也因「他」

故宮展清代石灣窯的〈劉海戲金蟾〉。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕人活在世上最愛應該就是多金與長壽吧？因此，烏龜與蟾蜍有幸成為「神獸」。唐朝藥王孫思邈甚至認為烏龜可活1200歲，能占卜天地的開始和結束，烏龜就被用來象徵長壽。不過，華喦畫烏龜的視角比較特別，《寫生冊》中的〈龜〉伸頸翹首，專注眼神向上凝視，充滿動態感，題字：「上穹象天，下平法地；一息千春，神靈通祕。」可知是一隻長壽的神龜，畫面左下方還幽默鈐印「呵呵一笑」。

華喦《寫生冊》中的〈龜〉。（記者凌美雪攝）

長壽又有錢自然更好，所以，展品中還有清代石灣窯的〈劉海戲金蟾〉。據傳劉海為宋代仙人，家族長輩當官，但因貪財，死後被變成蟾蜍，歸東海龍王所管。劉海成仙後，到東海用繩子綁錢，像釣魚一樣把蟾蜍釣出來，從此蟾蜍便跟著劉海，不時地吐出錢幣，用來救濟窮人。還有個有趣的典故，因劉海喜歡把額頭的頭髮平剪到跟眉毛切齊，就是現在被稱為「瀏海」的髮型。

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