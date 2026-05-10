南投「她畫．她話」藝展 61位女藝術家秀創作能量

南投縣文化局「她畫．她話」特展，文化局代理局長李玉蘭（左二）出席開幕，盼讓各界看見女性藝術創作能量。（南投縣政府提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣文化局為發揚女性藝術創作能量，於南投縣藝術家資料館舉辦「她畫．她話」特展，該展聚焦女性視野，透過藝術訴說生命故事，包含水墨、膠彩、書法、藍染等，展現61位女性藝術家共61件作品，展期至6月3日。

南投縣文化局「她畫．她話」特展，藝術家林季葦展出習畫10多年的水墨畫作。（南投縣政府提供）

文化局代理局長李玉蘭表示，參展藝術家皆為南投出生或長期在南投工作，且具美術相關科系背景，曾獲全國性獎項肯定藝術創作者，展出水墨、膠彩、複合媒材、書法、陶藝、版畫、水彩、油畫、彩墨、纖維、竹編、景泰藍琺瑯掐絲工藝、藍染等多元媒材作品，呈現藝術多元樣貌，此次還導入QR Code語音導覽系統，觀眾掃描即可聆聽介紹解說，提升展覽深度。

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參展藝術家林季葦表示，她從南投縣政府人事處副處長退休後便追隨老師學畫，10餘年創作不輟，曾多次舉辦個展、聯展，她認為，退休投入藝術不僅生活多彩多姿，更提升自我內涵，能夠參與女性特展倍感榮幸。

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