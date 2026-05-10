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國內外好手皆可報名 舞躍大地舞蹈創作比賽即起徵件

2026/05/10 16:51

「2026舞躍大地舞蹈創作比賽」即日起徵件。（中華舞蹈學會提供）「2026舞躍大地舞蹈創作比賽」即日起徵件。（中華舞蹈學會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部國立新竹生活美學館主辦、中華舞蹈學會承辦的「2026舞躍大地舞蹈創作比賽」，即日起開放網路報名至6月26日下午5時止。不設年齡、國籍與舞蹈類型限制，廣邀國內外編創好手組成3至20人隊伍，創作10分鐘以內的舞台演出型原創作品，共同角逐15項大獎。

新竹生美館館長葉于正表示，「舞躍大地舞蹈創作比賽」今年邁入第27屆，已是台灣最具指標性的比賽，是文化部相當重視的品牌。中華舞蹈學會理事長賴秀峰則表示，從1990年代至今，「舞躍大地」見證台灣舞蹈由形式探索走向多元共存，鼓勵各類舞蹈語彙與跨域實驗自由發展，是一種回應土地、社會與個體經驗的文化實踐。

比賽評選標準含編舞與創意（50%）、舞蹈表現技巧（30%）及主題呈現（20%），確保作品在藝術、思想及技巧上的深度與均衡。分為4階段：「初選」預計7月底前公布入圍名單；「決選暨頒獎典禮」預定於10月3日由入圍團隊在台灣戲曲中心依賽程現場演出，當日晚間揭曉金牌獎1名、銀牌獎1名、銅牌獎1名、優選5名、佳作7名。

今年總獎金新台幣112萬元，亦新增入選獎鼓勵更多創作者。其中金牌獎、銀牌獎、銅牌獎及優選作品，將獲邀於10月31日在高雄大東文化藝術中心演出。報名詳詢網址:（https://reurl.cc/YDDkG0）。

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