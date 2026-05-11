全台逾60館所「518」週一不休館 文化幣祭快閃「瞬行制霸」絕招

5月15日至31日期間，文化幣推出「打卡集徽章」快閃任務，有機會獲得第二季限定的「瞬行制霸」徽章。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部響應「518國際博物館日」，將於5月15日至18日，在台南的國立台灣文學館，邀集文化部所屬及其他合計共13個館所，共同舉辦一系列展覽、動態體驗及系列講座。同時宣布，所屬博物館及全台超過60間館所，除將在5月18日（週一，多為休館日）特別開館外，更同步推出文化幣「打卡集徽章」快閃活動。

文化部表示，國際博物館協會（ICOM）訂定每年5月18日為博物館日，並推出年度主題，今年主題「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」（Museums Uniting a Divided World）。文化部回應今年主題，特別規劃「永續、平權、共融」的策展主軸，於台文館連4天呈現。

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5月15日至18日4天在台文館推出近20場手作、工作坊、講座與表演。（文化部提供）

另為鼓勵青年走進博物館，將自5月15日至5月31日期間，推出文化幣「打卡集徽章」快閃活動，已領取2026年文化幣的青少年，只要在提供518博物館日推廣及優免活動的館所，持APP掃描館所QR-code完成2次打卡，即可獲得第二季限定的「瞬行制霸」徽章。

詳詢文化部博物之島網站518國際博物館日活動專頁（https://reurl.cc/qpooqD）。

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