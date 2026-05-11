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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

文化部重視澎湖二呆藝館 斥資2000餘萬元補強結構

2026/05/11 14:47

趙二呆一直是澎湖傳奇，二呆藝館更是台灣藝術史瑰寶。（趙頤提供）趙二呆一直是澎湖傳奇，二呆藝館更是台灣藝術史瑰寶。（趙頤提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕文化部長李遠肯定趙二呆在「重建台灣藝術史計畫」中的重要性，表示文化部非常重視二呆藝館，他本人亦非常喜歡澎湖，想親自去澎湖看一趟；國立歷史博物館館長洪世佑也說，會優先安排趙二呆特展。趙二呆長孫女趙頤表示，將會持續向中央爭取更多資源挹注在澎湖。

趙二呆後人趙頤，一直為先輩二呆藝館爭取保存及曝光機會。（馬公市公所提供）趙二呆後人趙頤，一直為先輩二呆藝館爭取保存及曝光機會。（馬公市公所提供）

趙二呆1949年隨國府播遷來台，即落腳於台中，透過文化部前身的文建會，當年媒合趙二呆藝術下鄉到澎湖，由澎湖縣政府提供土地，趙二呆以畢生積蓄千萬元出資、設計、興建二呆藝館。而現在3、40年後，結構補強不是普通建築一般維修，它本身就具有藝術家的創作意志與生命痕跡，應平衡結構安全與藝術保存，完工後也要有完整規畫，避免淪為蚊子館。

李遠部長指出，文化部補助2318萬元，代表文化部認為是重要的建築，「我非常喜歡澎湖，我非常想親自去澎湖看一趟」，未來會盤點所有資源，做整體的研究和規畫。國立歷史博物館館長洪世佑也說，上一次趙二呆特展是1996年，距今已30年，近期會優先安排趙二呆特展。

趙二呆後人趙頤表示，非常感謝陳光復縣長的支持和縣議會通過預算，特別是文化局簡科長的專業和熱忱，讓文化部大力支持二呆藝館的整修。未來家屬也會持續向中央爭取更多資源挹注在澎湖，在台灣本島各地推動趙二呆特展，也可以向喜愛趙二呆的人推薦，澎湖二呆藝館有最多的典藏，以推動不受季節、天候影響的藝術觀光。

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