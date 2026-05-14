以陳澄波畫作為靈感 單簧管演奏家楊元碩譜寫管樂新曲

青年作曲家楊元碩（中）日前在防府市演出，與防府市長池田豊（左）合影。（嘉頌重奏團提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣單簧管演奏家兼嘉頌重奏團執行總監楊元碩，參加嘉頌重奏團《樂脈計劃》，以知名畫家陳澄波畫作《東台灣臨海道路》為發想，譜寫同名管樂新樂曲，日前在日本山口縣防府市完成首演；此曲盼以音樂串聯台日深厚歷史情感與文化記憶，已在4月與東京佼成管樂團完成錄音製作，未來將在全球各大音樂串流平台上架。

楊元碩率團在日本防府市與防府市吹奏樂團、3所中小學生技術交流。（嘉頌重奏團提供）

楊元碩從2024年起持續參加日本山口縣防府市「防府國際音樂節」，因緣際會下，經防府南區扶輪社與嘉義南區扶輪社友好結盟，接觸陳澄波畫作《東台灣臨海道路》，在日台友好促進山口縣議會議員聯盟會長島田教明與防府市長池田豊支持下，楊元碩向陳澄波文化基金會請教畫作背後的歷史脈絡，認為畫作深刻映照台灣與日本山口縣長久而溫暖的歷史連結，便以音樂重新詮釋這段跨時代的故事。

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樂曲開端以長笛獨奏為引子，描繪畫作自圖書館地下室重新被取出時，人們內心的驚訝與震撼；隨後回溯故事源頭，時任台灣總督上山滿之進，除提供紀念基金支持學校研究台灣原住民文化外，並撥款委託陳澄波完成畫作。

進入樂曲中段，以快板描寫畫作被帶回山口縣時的歡樂氛圍，及在三哲文庫中展出的光輝歲月；後段回歸安靜而神秘的音響色彩，象徵圖書館整修期間，畫作被暫時安置於地下室保存，在時間流逝中逐漸被人遺忘；樂曲最終以溫暖、平靜的旋律收束，樸實地呈現畫作修復後重新展出的歷史時刻，也象徵文化記憶的再度甦醒。

楊元碩說，透過畫作，重新喚起日本防府市與嘉義之間深厚的歷史連結，讓人重新思考「故鄉在哪裡？什麼才是真正的故鄉？」而透過音樂，歷史、土地、人文與美術再次交會，讓這段跨越地域與時代的情感被更多人理解與感受。

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