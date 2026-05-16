日本人端午節不吃肉粽 但這項吉祥物必吃

（劉黎兒攝）

〔文／劉黎兒〕日本端午節是過陽曆5月5日。端午節在儒家文化圈是緬懷憂國詩人屈原的節日，但在日本則成了兒童節，家家戶戶或各地河床升起鯉魚旗幟，但也還有喝菖蒲酒、賞菖蒲等成人的面相在。

雖說是兒童節，多少重男輕女，如此的傳統是從鎌倉時代起，武士們因為端午除厄藥草主角的「菖蒲」，與「尚武」、「勝負」同音，因此成了祈禱男孩健康以及出頭天的節日，擺飾鎧甲與頭盔，升起鯉魚旗等，在江戶時代已成庶民風俗了，當時認為鯉魚躍登瀑布會更堅強，或許也與「鯉躍龍門」有關。

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日本人在端午節，會用菖蒲來避邪除厄，家門口裝飾菖蒲葉，成了此時的風物詩，也喝菖蒲酒或泡菖蒲湯；還吃柏葉包的艾草麻糬，因為柏樹的葉子到新芽冒出來前都不會掉落，象徵家門代代相傳不絕，是很吉祥，而且艾草與菖蒲的除魔厄藥效據說有雙重效果，日本裝飾包裹菖蒲、艾草等香草的「藥玉（球）」也是源自端午節！此外日本不吃肉粽，但吃笹葉包的甜粽，讓我無限懷念肉粽！

鰹魚，因爲發音跟「勝男」發音相同，在江戶時代是一尾價值跟12軒連棟房子一樣的超高級魚。（劉黎兒攝）

端午也吃空豆（蠶豆），因為可以「朝天空躍升」或吃發音與「勝男」同音的鰹魚，江戶時代鰹魚是高級魚，號稱一隻可以買12軒長屋（獨立玄關面路的連軒低層住宅）的超高級魚，是「把老婆典當了也想要吃」的美味象徵，現在是輕易就能吃到的大眾魚，端午時節吃更有滋味。

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