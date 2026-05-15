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陸小芬、徐譽庭入列！第3屆國家影視聽中心董監事換血 15位大師守護台灣電影

2026/05/15 10:35

文化部部長李遠。（資料照，記者羅沛德攝）文化部部長李遠。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家電影及視聽文化中心現（第2）屆董監事將於5月18日屆滿，文化部今（15）日宣布第3屆董監事人選已依規定報請行政院核定，由現任董事長褚明仁續任董事長。文化部長李遠特別感謝第2屆全體董監事的付出，為台灣影視聽文化資產的典藏、修復及研究建立穩固基礎，相信第3屆董監事能持續活化、推廣珍貴的電影、電視及廣播史文化資產，為影視聽中心開展新頁。

李遠指出，影視聽中心轉型為行政法人已6年，第2屆董監事為影視聽中心奠定以「屬於台灣、典藏時間、近用記憶」為重點的發展方向，持續深化影視聽中心營運量能。同時，董監事亦貢獻各自專業領域網絡資源，積極協尋珍貴影視聽資產的蹤跡，多次促成文物捐贈典藏，讓影視聽中心有更厚實的典藏底蘊。

李遠表示，影視聽中心團隊近幾年持續修復多部台灣經典影片，如《愛情萬歲》、《萬博追蹤》及《寂寞的十七歲》等，並將修復成果攜赴如威尼斯影展、柏林影展等重要國際影展參展播映，不僅獲得好評，更提升台灣修復專業的國際能見度。

李遠期盼，第3屆董監事接任後，持續協助影視聽中心藉由長期累積的豐富資源與專業能力，加速系統性的影片修復工作，並對外展示介紹、繼續走向國際；也期待影視聽中心更積極協助政府與民間完成更多專業計畫及活動，使一般民眾對於自己的影視聽歷史和文化有更多的了解，進而產生興趣。

文化部說明，為穩定發揮影視聽中心在影視及廣播面向的典藏、修復、傳播、國際交流等功能，已依《國家電影及視聽文化中心設置條例》，就影視、廣播及行銷管理等專業面向，洽邀第3屆董監事並提請行政院遴聘，任期3年，自今（115）年5月19日起至118年5月18日止。

第3屆董監事名單如下：

董事長：褚明仁（續聘）

董事：王時思（文化部政務次長／續聘）、杜政哲（影視編劇、導演）、杜篤之（聲色盒子有限公司創辦人）、吳宜璇（文化部影視及流行音樂發展司司長/續聘）、姜秀瓊（影視導演、編劇）、袁支翔（臺灣新媒體暨影視音發展協會秘書長）、徐宜君（文化部常務次長/續聘）、徐譽庭（影視編劇、導演）、陸小芬（資深演員）、陳儒修（國立政治大學廣播電視學系教授）、葉如芬（華文創及華能國際娛樂股份有限公司總監製）、聞天祥（台北金馬影展執行委員會執行長/續聘）、鄧蔚偉（資深媒體人／續聘）、賴靜嫻（寶島聯播網董事長）。

監事：吳美芍（文化部主計處處長／續聘）、林信和（律師）、高文宏（資誠會計師事務所榮譽資深顧問、電影監製）。

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