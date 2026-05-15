林志玲出任文策院董事 文化部長李遠說明：無給職且不干涉國發基金

文化部長李遠（左2）今日出席國家文藝獎頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今（15）日出席第24屆國家文藝獎頒獎典禮接受媒體聯訪，針對文化內容策進院新任董事人選引發的討論做出回應。李遠表示，本次文策院董事會補聘3名成員，包括藝人林志玲、演員陳湘琪及業界資深人士劉思銘。針對外界對林志玲過去政治言論的質疑，李遠從法制面、專業考量及言論立場等3個層次進行詳細說明，強調延攬林志玲是希望能借重其國際經驗，推廣台灣影視作品邁向全球市場。

李遠首先從法制面釐清外界對董事職權的疑慮。他表示，文策院董事編制為11到15人，本次補聘是為補足缺額。他強調，董事職位屬於無給職，且在運作上無法與文策院產生利益關係。針對民眾關切的國發基金投資審核，李遠澄清國發基金設有嚴謹的評審團進行兩階段評選，該流程與董事會成員毫無關連，董事並無干預投資決定的權限，希望外界不要誤解董事握有龐大分配權力。

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此外，李遠提到，雙方合作契機始於去年文策院舉辦的TCCF大會，當時林志玲主動設立獨立獎金支持女性議題電影。此外，林志玲曾向文策院承諾，未來5年內將協力推動10部國片走向國際。李遠提到，林志玲憑藉在坎城影展、日本與中國等地長年累積的知名度與專業能力，對於推廣台灣文化內容具備實質助益。他坦言當初邀請時並無十足把握對方會答應，如今能延攬其加入專業團隊，對文化部而言是值得高興的決定。

針對部分人士對林志玲過去在中國國慶貼文等言論立場的批評，李遠回應，文化部去年曾針對20多名在中國發展的台灣藝人言論進行了解。調查發現，許多社群貼文多由後台小編或經紀團隊操作，藝人本人往往在不知情的情況下被捲入政治爭議。李遠指出，在與藝人溝通的過程中，能感受到他們對於言論環境的擔憂，且近期類似的表態現象已大幅減少。他呼籲應以正面、理性的角度看待此事，不應因過去的單一事件否定藝人對台灣文化產業的熱誠。

最後，面對外界擔憂新的人事安排可能引發更大的社會負面聲浪，李遠表現出持平的態度。他認為台灣最珍貴的價值在於言論自由，社會大眾對公部門人事安排有不同意見屬於常態，文化部完全尊重各種聲音。他重申，文策院目前的發展核心在於擴大國際投資與跨境合作，引入具有國際視野的人才，方能協助台灣的文化與影視產品在競爭激烈的全球市場中站穩腳步。

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