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響應國際博物館日 中研院推科普數位展融入AI互動

2026/05/15 20:53

中研院數位文化中心今年推出全新「萬象召喚」線上活動，包括4檔橫跨人文、生態及宇宙的全新科普數位展。（中研院提供）中研院數位文化中心今年推出全新「萬象召喚」線上活動，包括4檔橫跨人文、生態及宇宙的全新科普數位展。（中研院提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕響應518國際博物館日，中研院數位文化中心今年推出全新「萬象召喚」線上活動，包括4檔橫跨人文、生態及宇宙的全新科普數位展，並以奇幻異世界為概念，結合生成式AI與互動設計，打造沉浸式數位探索體驗。中研院院長廖俊智表示，透過人工智慧與數位策展的應用，讓文化知識以更多元的方式被看見，更貼近大眾。

2026年國際博物館日以「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」為年度主題，中研院推出包括天文及天文物理研究所彙整廣受好評的《天聞季報》，透過研究成果轉譯與天文影像，在雲端世界穿越銀河、凝視黑洞。民族學研究所博物館推出「魯凱日常：神山部落 Aputwane家屋」數位展，研究團隊走入屏東縣霧台鄉魯凱族頭目Aputwane家訪談，細述家屋、家族與回憶，呈現家族與部落交織而成的生命故事。

「萬象召喚」線上活動以奇幻異世界為概念，結合生成式AI與互動設計，打造沉浸式數位探索體驗。（中研院提供）「萬象召喚」線上活動以奇幻異世界為概念，結合生成式AI與互動設計，打造沉浸式數位探索體驗。（中研院提供）

此外，生物多樣性研究中心藉由「守護蔚藍交響曲：從認識到行動的海洋三部曲」，分享知海、親海、愛海的教育精神。台灣生命大百科的「探索蛋蛋宇宙」展覽則揭開鳥蛋適應環境的演化秘密，同時運用3D攝影技術，以第一視角呈現10種珍貴完整的鳥蛋標本，讓微觀世界的生命躍然眼前。

院外機構也加入此次活動，花蓮區農業改良場推出「滿身的靈氣—小米」與「保種」兩檔展覽，從文化情感到科技保種，呈現小米在原住民部落生活中的多重意義。台東區農業改良場延續文化傳承的脈絡，透過「找回原力—藏種於部落」展現種原復育向下扎根至校園青年的成果。

新竹市文化局以「生活的博物館」概念串聯在地博物館群，透過數位尋寶活動與主題路線，探索新竹文化風貌。國家電影及視聽文化中心持續擴充「台影新聞片」與「口述訪談」數位資源，預計公開近2000筆珍貴的歷史影像。國立台灣博物館「自然影像典藏網」新增500張電子顯微鏡下的孢粉影像，揭示植物隱藏的細節。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠表示，在數位轉型成熟的2026年，博物館不再只是靜態展覽，而是具互動性的萬象宇宙，透過線上活動，從觀看者成為參與者。相關活動將於5月18日在「開放博物館」正式登場，邀請民眾一同探索「萬象召喚」的多重面貌。

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