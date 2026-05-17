近40年偶藝人生用12件作品呈現 黃俊雄弟子黃世志北港開展

縣府邀請國寶級大師黃俊雄弟子黃世志，即日至7月1日在北港文化中心舉辦「掌中乾坤‧戲夢雲林」特展。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林是布袋戲故鄉，為將此文化扎根，縣府邀請國寶級大師黃俊雄弟子黃世志，即日至7月1日在北港文化中心舉辦「掌中乾坤‧戲夢雲林」特展。黃世志表示，將約40年偶藝人生透過12件作品展出，希望讓大眾看見一齣戲從無到有、從構想到登台的過程。

縣府邀請國寶級大師黃俊雄弟子黃世志，即日至7月1日在北港文化中心舉辦「掌中乾坤‧戲夢雲林」特展。（記者李文德攝）

52歲的黃世志從小就對布袋戲著迷，14歲他就自學布袋戲操作，接觸了「電視布袋戲」，高二曾在黃俊雄布袋戲片場工作，20歲受到黃俊雄青睞，正式拜黃為師，一路上從戲偶雕刻、造型、服飾、操偶技巧、口白等都樣樣學遍。2007年成立黃世志電視木偶劇團後，致力偶戲教育與推廣。

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展覽作品呈現偶戲多種樣貌，如黃世志就將經典文學「王子復仇記」，轉譯製作成戲偶。（黃世志提供）

黃世志指出，此次展覽他將自行創作的700件作品中精挑細選，希望闡述布袋戲不只是舞台的表演藝術，更是文學、工藝設計等綜合創作，因此展覽以創新、傳承為主題展出，展出偶戲中有改編經典文學哈姆雷特「王子復仇記」戲偶，更有獲得金掌獎評審特別獎殊榮的「樓閣上的玩具」耶誕老公公戲偶，多方展現偶戲不同面貌。

展覽更介紹偶頭雕刻製作流程。（黃世志提供）展覽作品呈現偶戲多種樣貌，連耶誕老人也製作出可愛版偶戲。（黃世志提供）

黃世志強調，此次更展出偶戲雕刻製作流程、服裝設計、造型設計等，希望讓民眾感受一齣戲從無到有、從構想到登台的過程，更引導年輕世代對傳統戲曲的認識，拉近文化資產的距離。

文觀處長謝明璇表示，展覽融入現代設計、個人創作語彙，使偶戲轉化為可讀的藝術作品，展現多元創作可能，期望民眾觀展時可感受掌中戲的情感溫度。

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