文資保存之爭3》行政訴訟頻吞敗！學者批法規不夠明確 籲文化部訂定標準

文資學者蕭文杰（左2），圖非當事照片。（資料照）

〔記者翁靖祐／台北報導〕國立台北教育大學文創系兼任助理教授蕭文杰指出，現行法規不夠明確，文化部應指引更明確的方向。另，他批評，如今指定文資時，現行法規予財產權人補償仍有缺陷，不僅所有權人難得到相應補償，文資保存更頻頻受挫。甫卸下北市文資委員身分的郭瓊瑩認為，文資保存的重點在如何活化，並以金門為例，在地方政府努力下，當地的三合院的保存規劃相當完善。

針對財務規劃，蕭文杰認為現行法規不夠明確，導致地方政府、法院經常無所適從。他直言，文化部應訂定標準。他指出，文資委員為縣市首長圈選，專業聚焦文資的「價值論述」而非「財務規劃」，若要求文資委員去落實財務規劃，依現行制度恐是力有未逮。

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有關財產權補償，蕭文杰指出在釋字813號以後，法律雖規定若指定所有權人財產為文資後，應予所有權人補償。但他質疑，目前補償機制仍不到位，如以容積移轉為補償的土地，若是被劃分在偏鄉地區就難以利用。

關於文資活化再利用，蕭文杰指出，過去大多「先修復文資，再想怎麼用」卻忽略修復後還有經營層面的法規須處理。如規劃某歷史建築為咖啡廳後，卻於修復後發現因商業用電法規問題，導致無法順利營業。所以他建議，在指定文資前，就應先把相關需求納入計畫中，避免資源浪費。

郭瓊瑩認為，以都市計畫法規為例，構成要件非常詳盡，反觀文資法規則略顯不足。她認為，若要嚴謹的財務規劃應由精算師或是估價師處理，那文化部也應該要有認證的估價師協助評估。

談到文資的活化再利用，郭瓊瑩說，文化資產的保存，最重要的就是讓它「活起來」她分享，坐落於台北市大安區的蟾蜍山煥民新村目前尚在整修，未來或許可以把條件放寬，用便宜的租金讓年輕設計師進駐當工作室，並由承租人負責維護。

郭瓊瑩舉例，金門地方政府對三合院的保存非常用心，給予所有權人250萬至500萬補助協助維護，如今當地不少三合院已成為民宿。她認為，現行法規較無彈性，像迪化街就是因法規而無法成為民宿等形式進行活化。

位於台北市中正區的紀州庵文學森林過去本是日本料理亭，但因法規無法明火所以只能變成文學森林，對此郭瓊瑩感到可惜，認為文資保存不該只有建物，並以歐洲國家仍保留傳統浴場且開放觀光客體驗為例，說明文資的保存應回歸到精神傳承，非僅有空殼。她也感慨說「老房子並不是累贅，希望大家可以再給老房子更多機會」。

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