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藝文 > 藝起享享 > 看表演

紙風車《雞城故事》 5/23旗山糖廠農創園區上演

2026/05/17 14:09

「紙風車劇團」經典劇目《雞城故事》。（都發局提供）「紙風車劇團」經典劇目《雞城故事》。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「紙風車劇團」經典劇目《雞城故事》來高雄了！將受高雄市都發局之邀，5月23日晚間將於旗山糖廠農創園區演出。

紙風車劇團的《雞城故事》是改編自西方經典名著《羅密歐與茱麗葉》與《西城故事》的兒童歌舞音樂劇。劇中原本互為世仇的肯特雞與麥可雞家族，在一場決定榮耀的「早安雞」爭奪戰中，因為強尼的粗心大意與比利的英勇表現，意外引發了一連串感人至深的轉折，透過熱情的歌舞與動人的旋律，孩子們能從中學習如何化解衝突、相互理解，並看見「愛」如何改變群體間的關係。

《雞城故事》改編自《羅密歐與茱麗葉》與《西城故事》。（都發局提供）《雞城故事》改編自《羅密歐與茱麗葉》與《西城故事》。（都發局提供）

高雄市都發局今（17）日宣布，將於5月23日（星期六）晚間7點，在旗糖農創園區隆重邀請「紙風車劇團」演出《雞城故事》，歡迎民眾闔家欣賞這場充滿歡笑、歌舞與溫馨感動的戶外藝術饗宴。

旗糖農創園區是由百年歷史的旗山糖廠改造，採低量體及低密度開發方式，場域內保留大面積開放空間與植栽及糖業建築文化特色，假日經常舉辦親子派對、文創市集。但今年4月市議員白喬茵質詢指出，自己曾帶女兒走逛旗糖農創園區，發現園區幾乎沒人，她提出三個建議，降低租金、委請專業、重新規劃營業機制。

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