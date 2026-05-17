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陳思宏駐村捷克寫新小說 走訪火葬場與法醫中心取材

2026/05/17 20:43

台灣作家陳思宏（右）近期在捷克第二大城布爾諾駐村，期間到捷克各個城市宣傳捷克文版《鬼地方》。（陳思宏、中央社提供）台灣作家陳思宏（右）近期在捷克第二大城布爾諾駐村，期間到捷克各個城市宣傳捷克文版《鬼地方》。（陳思宏、中央社提供）

〔中央社〕台灣作家陳思宏的《鬼地方》近期譯為捷克文出版，並受邀赴捷克第二大城布爾諾（Brno）駐村1個月，展開新小說創作，主題聚焦「死亡」。期間他走訪布爾諾火葬場與法醫鑑定中心，從中汲取靈感，轉化為書寫素材。

陳思宏的《鬼地方》自2019年出版後，陸續被翻譯成英、德、韓、日、烏克蘭等多國語言。捷克風車出版社（Větrné mlýny）在今年出版陳思宏的《鬼地方》捷克文版，並邀請陳思宏至布爾諾駐村1個月。

台灣作家陳思宏在捷克第二大城布爾諾駐村，深入當地生活，並將完成一本與布爾諾有關的小說。（陳思宏、中央社提供）台灣作家陳思宏在捷克第二大城布爾諾駐村，深入當地生活，並將完成一本與布爾諾有關的小說。（陳思宏、中央社提供）

●台灣地方傳統文化　引發歐洲讀者興趣

陳思宏受訪時表示，駐村期間，他到各地巡迴宣傳《鬼地方》捷克文版，包含前往布拉格國際書展、捷克東邊城市奧斯特拉瓦（Ostrava）、斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）等地座談與演講。

他說，自己每到個地方都會問讀者：「我是你們見過的第一個台灣人嗎？」結果很多人真的點頭。

陳思宏表示，由於近年台灣在捷克知名度提升，因此當地民眾對台灣政治、文化與社會議題都相當好奇。當他朗讀小說中描述70、80年代，彰化鄉下喪禮出現「脫衣舞」的片段，引起讀者濃厚的興趣。

他說：「對很多在台北都市長大的人來說，也很難想像，台灣那個相對保守的年代裡，喪禮上竟然會出現脫衣舞。」

他觀察到，每個文化對於鬼的詮釋不同，「在捷克人的心中，鬼不見得代表恐懼。」台灣的鬼月、迷信、宮廟信仰、祭拜文化等等，「對歐洲讀者來講，是一個全新的文化與宗教風景。」

台灣作家陳思宏（台前中）在布拉格國際書展座談會上分享台灣的地方傳統文化，以及宣傳捷克文版《鬼地方》。（中央社提供）台灣作家陳思宏（台前中）在布拉格國際書展座談會上分享台灣的地方傳統文化，以及宣傳捷克文版《鬼地方》。（中央社提供）

●駐村布爾諾書寫死亡　深入體驗在地文化

過去1個月，陳思宏在布爾諾展開特殊的駐村生活，深入體驗摩拉維亞風土民情。他說，此行最重要的任務，是完成一本以布爾諾為背景的新小說，而主題將與「死亡」有關。

談到布爾諾，陳思宏認為，相較於觀光客絡繹不絕的布拉格，布爾諾寧靜許多；而作為摩拉維亞地區的核心城市，布爾諾保留在地文化風貌。

陳思宏表示，這段時間他未將重點放在觀光景點，因為對「死亡」議題深感興趣，因而造訪多處與死亡相關、對台灣人而言略顯禁忌的場所。

例如，他前往摩拉維亞地區的法醫鑑定中心，這裡曾處理非自然死亡案件，平時不對外開放。但由於駐村作家的身分，才獲特別安排得以入內參觀。

此外，陳思宏也走訪當地歷史悠久的「布爾諾火葬場」（Brno Crematorium）。這棟建築由知名建築師維斯納（Ernst Wiesner）設計，被視為中歐現代主義與功能主義早期極具代表性的殯葬建築之一。這些都成為他下本小說的靈感來源。

捷克風車出版社2026年出版作家陳思宏（圖）的《鬼地方》捷克文版。（中央社提供）捷克風車出版社2026年出版作家陳思宏（圖）的《鬼地方》捷克文版。（中央社提供）

他說：「地方書寫、城市書寫，就是駐村最核心的精神－讓作家來到這個地方，體驗，然後自由創作。」

邀請作家駐村創作的影響力不容小覷。陳思宏舉例，風車出版社邀請捷克作家卡普拉洛娃（Dora Kaprálová）前往斯洛維尼亞城市馬里博爾（Maribor）居住一段時間，並以當地經驗完成小說。後來其作品「馬里博爾的催眠」（Mariborská hypnóza）不僅被翻譯成多國語言，更在今年獲得捷克重要文學獎項Magnesia Litera。

陳思宏說：「如果一位作家最終寫出一部有趣的小說，甚至成為經典，其實會對那座城市產生深遠影響，甚至可能帶動文學觀光。」

他以《鬼地方》為例，小說出版後，他的故鄉彰化永靖開始吸引不少讀者專程前往，尋找書中的場景與氛圍。

這本以布爾諾為背景的新小說，預計在今年內完成，對於故事大綱，陳思宏選擇保密，僅笑說：「現在不能講，講了就不好玩了。」

他表示，期望透過新小說，讓更多讀者認識布爾諾這座城市。此外，台灣文化部也與摩拉維亞圖書館合作駐村計畫，未來將有台灣作家前來布爾諾駐村交流。

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