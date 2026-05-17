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免費看戲還拿千份餐食 紙風車368巡迴3天吸數千親子

2026/05/17 21:19

嘉義阿里山鄉場次，由信義房屋免費提供餐點給看戲親子們。（紙風車文教基金會提供）嘉義阿里山鄉場次，由信義房屋免費提供餐點給看戲親子們。（紙風車文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕剛結束的週末，中南部迎來一場兼具視覺與胃口滿足的藝術盛宴。由紙風車文教基金會發起的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」，於5月15日至17日連續3天前進嘉義縣阿里山鄉、新港鄉及屏東縣高樹鄉，巡迴演出經典劇碼《台灣幻想曲》，總計吸引數千名親子家庭到場卡位。

紙風車劇團前進嘉義縣阿里山鄉、新港鄉及屏東縣高樹鄉，演出經典劇碼《台灣幻想曲》。（紙風車文教基金會提供）紙風車劇團前進嘉義縣阿里山鄉、新港鄉及屏東縣高樹鄉，演出經典劇碼《台灣幻想曲》。（紙風車文教基金會提供）

首場在嘉義阿里山鄉的演出獲得信義房屋大力支持，主辦單位考量到山區孩子放學後直接趕到戶外劇場會場，信義房屋創辦人周俊吉出資，準備上千份餐食免費提供給全場觀眾享用，讓家長與孩子們能安心看戲、共享溫暖晚餐。阿里山家長林小姐感性回顧，孩子第一次看到大型戶外劇場，真的很珍惜藝術能走進家鄉的機會。

嘉義阿里山鄉的演出獲得信義房屋支持，考量到山區孩子放學後直接趕到戶外劇場會場，現場準備上千份餐食免費提供給觀眾享用。（紙風車文教基金會提供）嘉義阿里山鄉的演出獲得信義房屋支持，考量到山區孩子放學後直接趕到戶外劇場會場，現場準備上千份餐食免費提供給觀眾享用。（紙風車文教基金會提供）

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，在AI與快速變動的時代中，除科技能力外更希望孩子保有創造力與對土地的情感。紙風車368藝術工程透過民間捐款與企業支持，20年來已完成2輪鄉鎮巡演。2024年再次啟動第3輪「永續啟航」，累積演出超過820場，實踐「讓孩子在家鄉就能免費看到國家級演出」的初衷。

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