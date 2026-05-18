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好姊妹還是恐怖情人？李翊雲「鵝之書」穿透少女煤氣燈操控 幽微共生關係比宮鬥細緻虐心

2026/05/18 12:03

《鵝之書》李翊雲著，彭臨桂譯，聯經出版。（記者董柏廷攝）《鵝之書》李翊雲著，彭臨桂譯，聯經出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕閨密之間的親密互動，有時隱含著外人難以察覺的支配與依附張力。華裔作家李翊雲的《鵝之書》，由彭臨桂翻譯、聯經出版。作品以冷靜且帶有低迴餘韻的筆調，深入剖析戰後法國鄉間兩位少女艾妮絲與法碧安之間，那段跨越單純同性情誼、充滿支配與順從微妙張力的宿命羈絆。

《鵝之書》中描繪少女艾妮絲與好姊妹法碧安交織的命運。（本報製圖）《鵝之書》中描繪少女艾妮絲與好姊妹法碧安交織的命運。（本報製圖）

故事中，艾妮絲與法碧安從童年到青春期生活緊密相連。然而，聰慧且帶有反叛色彩的法碧安，總是用一種居高臨下的刻尾言語，對內向順從的艾妮絲進行類似煤氣燈的操控。這段看似不對等的女性關係，在幽微的同類與同頻之間產生共振，形成一種強勢尖酸與善良攀附的依存關係。小說家在靜謐的筆調之中帶出深層的不安，將友情、背叛與自我形塑交織成一段帶有寓意的成長故事。

隨著故事推進，這段複雜的親密關係在法碧安撒手人寰後，成為移居美國的艾妮絲揮之不去的記憶陰影。回憶與現實交錯，李翊雲並未將小說傾注於通俗的百合書寫，而是扎實地踩在現實的裂縫之上，鋪陳角色內心的細部變化，讓讀者看見親密關係背後潛藏的權力角力。小說深刻剖析藝術與創造力的哲學議題，呈現個體在無趣與壓抑的環境中如何對抗自我命運，帶出深層思考。

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