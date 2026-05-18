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台灣工藝之家協會會員創作展 14位國家級大師作登葫蘆墩文化中心

2026/05/18 15:18

工藝大師李文福以口吹旋轉技法創作的駿馬雄風系列大作。（文化局提供）工藝大師李文福以口吹旋轉技法創作的駿馬雄風系列大作。（文化局提供）

〔記者歐素美／台中報導〕「藝馬登豐－2026台灣工藝之家協會會員創作展」，即日起至6月14日在台中市葫蘆墩文化中心展出，集結14位國家級工藝大師、29件神級工藝作品，作品涵蓋陶藝、漆藝、木雕、琉璃、粧佛彩繪、金工與多媒材創作，展現台灣工藝深厚底蘊及職人工藝的震撼魅力。

這次展覽是文化局第二度與台灣工藝之家協會合作。文化局表示，台灣工藝之家協會是國立台灣工藝研究發展中心遴選授證，代表全國工藝界優秀技能認證，每位創作者皆歷經數十年淬鍊，以雙手刻寫台灣工藝精神。

這次展出最受矚目的作品之一，是工藝大師李文福創作的「八駿雄風 奔騰躍進」，作品運用高溫火焰燒製與口吹旋轉技法，在炙熱火光中形塑八匹駿馬奔騰姿態，線條流動如風疾馳，氣勢磅礡，象徵持續向前、勇於創新的生命力。

工藝家林時植創作的「異域no.18」，融合機械與電路的未來生物奇幻造型。（文化局提供）工藝家林時植創作的「異域no.18」，融合機械與電路的未來生物奇幻造型。（文化局提供）

另一件話題作品「異域no.18」，由工藝家林時植創作，以深海帶魚為靈感，融合機械結構與電路元素，打造宛如未來生物般的奇幻造型，更可隨展場自由組裝變化排列，兼具藝術感與空間趣味，展現當代陶藝跨界創新的驚人能量。

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