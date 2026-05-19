台中綠美圖掛大紅字被譏「中國高鐵站」 市府回應「是藝術」

綠美圖鏡面水池旁，高掛「來不及放棄」紅字創作，鏡面水池浮線倒影。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖由市府自籌興建，總經費32億元，民眾發現大廳中央鏡面水池旁，高掛「來不及放棄」等5個大紅字，畫面醒目引發正反喜好議論，支持者稱請尊重展品，也有民眾譏稱「跟中國高鐵站有像」；台中市文化局強調，燈光文字裝置，為克羅埃西亞藝術家內莉・魯日奇（Neli Ružić）作品，特別改以中文版本呈現，更貼近本地觀眾感受。

「綠美圖這串字的氛圍搭配…你們怎麼看」脆友雪溫貼文，畫面呈現綠美圖大廳高掛「來不及放棄」紅字，由於畫面略顯突兀，鏡面水池浮線倒影引發正反愛好論戰，支持者稱這是展品，請不要引用炎上式標題，也有民眾以為是AI改圖，沒想到是真字，譏諷「一個復古KTV的感覺」、跟中國高鐵站有像。

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台中市文化局指出，燈光文字裝置「來不及放棄」（It is too late to give up），為克羅埃西亞藝術家內莉・魯日奇作品，與台中市立美術館「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」共同展出，特別改以中文版本呈現，更貼近台灣觀眾語境與感受。

文化局說，作品使用紅色燈光，並非以「裝飾性」為主要目的，希望透過強烈、直接甚至有些突兀視覺感，傳達充滿不確定性時代，提醒人們彼此支持與陪伴，既像一句提醒，也像一句對彼此鼓勵。

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