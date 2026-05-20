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夢到你在罵我！18歲巫欣璇1句話收服大師 朱宗慶擊思藍盒子欽點2大新血跨界開打

2026/05/20 12:30

擊樂演奏家巫欣璇。（北藝中心提供）擊樂演奏家巫欣璇。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕甫結束第12屆台灣國際打擊樂節（TIPC）的朱宗慶打擊樂團，持續以共好作為推動台灣擊樂發展的重要核心。藝術總監朱宗慶隨即在昨（19）日拋出全新戰略，首度攜手台北表演藝術中心（北藝中心）推出「擊思藍盒子」計畫。總策劃朱宗慶於宣告記者會上表示，「這是一次在世界上都很少見、很有重量的嘗試」，將大膽啟用台灣年輕藝術家的澎湃能量。

擊樂演奏家謝孟甫。（北藝中心提供）擊樂演奏家謝孟甫。（北藝中心提供）

朱宗慶在致詞時大方分享與新世代演奏家的私房故事。談到旅法多年的擊樂家巫欣璇，朱宗慶笑稱第一次見面時她才18歲，一開口巫欣璇就對他說：「我昨天夢到你在罵我」，讓他當下覺得這個孩子極具想像力與個性。如今巫欣璇已在德國教書，更成為法國史特拉斯堡打擊樂團首位華人成員。此次合作，巫欣璇將與馬戲藝術家葉時廷攜手合作，帶來作品《模擬遊戲》（Jeu Blanc），發展出的跨界作品令人期待。

北藝中心董事長王文儀（左起）、擊樂演奏家謝孟甫、擊樂演奏家巫欣璇，以及朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶。（北藝中心提供）北藝中心董事長王文儀（左起）、擊樂演奏家謝孟甫、擊樂演奏家巫欣璇，以及朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶。（北藝中心提供）

另一位演奏家謝孟甫將獻演《房間裡的大象》，他在朱宗慶眼中則是技術成熟、底子扎實的代表，朱宗慶直言，希望謝孟甫能夠走出過去考試與競賽的傳統框架，真正面對觀眾與自己的表演能量。

朱宗慶最後強調，台灣有太多優秀的年輕音樂家，藍盒子這個空間的可能性太大，這次要用全新、自由的方式，把台灣當代打擊樂的創新動能毫不保留地展現出來。演出詳詢OPENTIX網站。

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