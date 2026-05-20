台灣小說贏了！《臺灣漫遊錄》抱回國際布克獎 楊双子締造首位亞洲摘冠神話

《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左）與譯者金翎摘下2026國際布克獎桂冠。（擷取自The Booker Prizes網站）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣文學實力再度震撼世界！2026年國際布克獎於英國時間5月19日晚間10點5分（台灣時間5月20日清晨5點5分）在倫敦泰特當代美術館舉行頒獎典禮，現場正式宣布，由台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《台灣漫遊錄》擊敗各國強敵，成功抱回國際布克獎冠軍寶座，不僅抱回5萬英鎊（約新台幣200萬元）的高額獎金，更寫下台灣文學首度奪此獎的歷史紀錄。

《臺灣漫遊錄》作者楊双子（And Other Stories出版社提供）

回顧台灣作家在此獎項的進程，吳明益的《單車失竊記》曾於2018年入圍初選，而楊双子這次則直接殺入決選並一舉登頂。這部以日治時期為背景的作品，以2位女性主角之間複雜、迷人且心碎的依存關係，優美地探討在先天權力不對等中愛與友誼的面臨的考驗，先前已接連斬獲金鼎獎與美國國家圖書獎，如今再奪布克獎，完成了國際最高榮譽的大滿貫。

請繼續往下閱讀...

《臺灣漫遊錄》英國版封面。（And Other Stories出版社提供）

英國出版社And Other Stories於今年3月將此書引進英國，隨即掀起閱讀風潮。布克獎評審團大讚，《臺灣漫遊錄》巧妙利用翻譯回憶錄的導論、註腳與後記格式，為核心故事增添令人驚喜的層次感，是一部富有洞見的後殖民小說。

此次得獎形同一場跨越山海的文學勝仗，不僅向全球展現台灣豐沛的當代創作能量，也讓台灣的飲食記憶與歷史紋理，在全球文壇刻下不可磨滅的座標。

《臺灣漫遊錄》英文版譯者金翎（And Other Stories出版社提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法