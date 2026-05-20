台灣首例！楊双子奪得國際布克獎 感言：文學不曾置外於生長的土地

《臺灣漫遊錄》摘下2026英國國際布克獎桂冠。（擷取自The Booker Prizes網站）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年國際布克獎（International Booker Prize）於英國時間5月19日晚間10點5分（台灣時間5月20日清晨5點5分）在倫敦泰特當代美術館舉行頒獎典禮。現場正式宣布，由台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》，擊敗各國強敵，成功抱回國際布克獎冠軍寶座。此項殊榮不僅讓團隊獲得5萬英鎊（約新台幣200萬元）的高額獎金，更寫下台灣文學首度奪得此國際大獎的歷史新紀錄。

得獎名單揭曉後，作家楊双子與譯者金翎親自上台發表得獎感言。楊双子在致詞中首先闡述了文學與政治的關係，她表示，有些人認為藝術與文學也許應該與政治保持距離，但她認為文學無法置外於生長的土地。「就歷史而言，文學本質上從來沒有脫離過政治。縱觀台灣文學史，百年來台灣人其實不斷在探問：台灣人想要什麼樣的未來？台灣人想要什麼樣的國家？時至今日，《臺灣漫遊錄》也加入了探問這個問題的行列之中。｣

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《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左）與譯者金翎獲得2026國際布克獎。（擷取自The Booker Prizes網站）

面對地緣政治的動盪，楊双子在國際舞台上提出對文學韌性的深刻思索。她指出，台灣人歷經殖民政權、面臨侵略的威脅，在力量懸殊的強權面前，文學看似緩慢，但總是堅定行動；文學通常安靜，卻並不妨礙信念與傳播。翻譯雖會造成時差，但可以跨越時間和空間的限制。她深信在思想的世界裡，文學從來沒有放棄堅守自我，也沒有放棄與他人對話。致詞尾聲，她將這段話獻給她的母土家鄉台灣，並強調台灣文學的百年探問，實際上是台灣人百年來對自由與平等的追求，能夠以台灣作家身份站在這裡，是她的驕傲。

負責將該書推向英美市場的譯者金翎，除了現場口譯楊双子的發言外，也發表了個人的得獎感言。金翎透露，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，她便做出明確決定，在可預見的未來裡，不再不加選擇地翻譯華語文學作品，而只翻譯台灣的作品。她表示，將會持續這麼做，直到台灣的主權不再被視為一種挑釁或一個政治笑話。她直言在翻譯《臺灣漫遊錄》時冒了很大風險，英美出版界既定標準通常希望翻譯與譯者是隱形的，但這本書保留了註腳、導讀與後記，甚至同一個漢字使用了三種不同的發音系統，拒絕簡化台灣多元語言與多元族群的現實。

她強調，回到家鄉台灣，國際社會的聚光燈將這本書標誌為一個閃耀的典範，證明台灣的故事可以在海外被訴說。她亦期許與同行譯者持續將更多台灣聲音帶進英語世界，「因為台灣文學不是齊唱的合唱團，而是眾聲喧嘩的交響，自我矛盾且不馴服，就像任何一個健康且強健的民主國家。」

金翎最後在致詞中也幽默地以英美柳橙汁的「果肉（pulp）」與「果汁碎粒（juicy bits）」形容翻譯。她期望大眾能將翻譯視為豐富風味的「果汁碎粒」，而非被過濾掉的果肉，並感謝And Other Stories等出版社願意將譯者名字並列於封面。

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