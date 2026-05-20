5/22-25逛台北國際觀光博覽會 免費索票入館體驗各國文化和拿特色好禮

2026第20屆台北國際觀光博覽會於5/22-25在台北世貿中心舉行，逛展民眾可體驗各國文化、看表演、拿特色好禮。（上聯國際展覽提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2026第20屆台北國際觀光博覽會將在5/22-25，於台北世貿中心登場，走進這場上半年全台規模最大的旅遊盛會，有如漫遊世界，參展的各國觀光局不只帶來最新的旅遊資訊，也精心準備表演節目、特色禮物歡迎民眾前來，想要提前感受出國旅遊的氛圍，別忘了進場逛逛。

美國亞利桑那州旅遊今年首度參展，帶來多樣好禮送民眾。（記者周幸叡攝）

今年首度參展的美國亞利桑那州旅遊局向民眾介紹亞利桑那州，這是位於中部、鳳凰城天港國際機場進出的重要門戶，現場提供加入FB粉絲團送小禮物，有滑鼠墊、仙人掌貼紙及亞利桑那州特產寶石綠松石等任選。此外，攜手尊榮假期對準「長天數、慢旅遊、深主題」旅遊趨勢，主打「金旅升級探訪美西國家公園精華路11天」及「華麗美洲美西三大國家公園9日」，現場下訂就能帶走多項限定加碼好禮。另特別邀請旅遊達人張耐力在旅展期間於中華航空主舞台，分享「大峽谷，羚羊峽谷，馬蹄灣，印地安文化觀光亮點」。

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帛琉觀光局今年推出一站式帛琉旅遊體驗，現場匯聚多元且高品質的旅遊資源，從頂級船宿、五星度假村到專業潛水業者皆有。（記者周幸叡攝）

帛琉長年被評為全球最佳潛水目的地之一，擁有豐富珊瑚礁、熱帶魚群及多樣大型海洋生物，帛琉觀光局本次展出重點將呈現國際級潛水熱點與海洋生態奇觀、結合奢華與探險的船宿體驗、適合自由行與團體旅客的多元產品、從入門到進階的潛水與海島活動選擇等，要讓潛水愛好者、蜜月旅客或高端度假族群，都能在帛琉找到專屬的夢幻旅程。

相當受國人喜愛的日本，今年攤位除了分享日本各地旅遊情報、送精美小禮物，並推出3大主題活動，帶民眾深度玩轉日本文化，有1.劍玉達人秀：欣賞職人級表演，挑戰手眼協動的傳統競技。2.KOL旅遊講座：「艾瑞克」現身分享私房路線與實用攻略。3.風呂敷藝術課：體驗「一布萬用」，日本的創意包裹美學文化。

中美洲館由中美洲經貿辦事處攜手友邦貝里斯與瓜地馬拉共同打造。（記者周幸叡攝）

中美洲館由中美洲經貿辦事處攜手友邦貝里斯與瓜地馬拉共同打造，貝里斯以世界知名的大藍洞及豐富海洋生態聞名，瓜地馬拉則以壯觀火山群、馬雅文明遺址及充滿生活氣息的傳統市集著稱；在味覺體驗上，貝里斯的現烤龍蝦與經典早餐炸傑克（Fry Jack）深受旅客喜愛，瓜地馬拉承襲馬雅與西班牙傳統，發展出玉米餅Tortilla、佩皮安燉肉Pepián等經典料理，還有，瓜地馬拉精品咖啡散發細緻果香與可可尾韻，在國際市場佔有一席之地；貝里斯的國寶級辣醬Marie Sharp’s，以哈瓦那辣椒為基底調製，香氣濃郁、層次鮮明，幾乎成為旅客離境前人手一瓶的經典選擇。今年中美洲館特別邀請多家旅遊業者進駐，提供現場即時諮詢服務，展覽期間亦安排多項互動體驗活動，民眾追蹤或按讚中美洲經貿辦事處社群平台等，即可參與擲骰子抽好禮；另規畫中美洲傳統舞蹈演出，以節奏鮮明的音樂與繽紛服飾帶動現場氣氛，讓人彷彿走進熱鬧奔放的中美洲街頭。

2026馬來西亞旅遊年官方吉祥物馬來熊「Wira」（右）與「Manja」（左），將於旅展現場與民眾相見歡。（馬來西亞觀光局提供）

馬來西亞觀光局打造「馬來西亞馬上出發 2026, MY Year」主題展館，集結官方吉祥物馬來熊「Wira」與「Manja」見面會、來自吉隆坡的當代表演藝術團體Monokrom Stage Lab（MSL）演出融合多元族群傳統舞蹈、海娜手繪老師現場為民眾免費繪製象徵喜悅與祝福的海娜（Henna/Inai）藝術圖騰、還有旅遊達人領路：深度探索馬來西亞多元魅力講座。馬觀局並攜手馬來西亞國際航空、亞洲航空以及品冠旅遊、可樂旅遊、世興旅行社等，推出旅展專屬優惠與多元旅遊產品，凡於旅展期間下單購買馬來西亞套裝行程並預付定額訂金，可獲得馬來西亞吉祥物限量保溫瓶及驚喜包各1份（限量100組，總價值約千元），以及參加總價值破萬元的抽獎活動。

泰國館今年延續泰觀局總部年度主題「Healing is the New Luxury－療癒即新奢華」，將概念融入展館設計中，希望透過泰國獨有的慢活氛圍與深度旅遊體驗，引領台灣旅客走入泰國各地，探索不同文化與生活風景，攜手1家航空公司及5家旅遊業者，共同於TTE現場販售多元泰國旅遊產品，凡於現場下單即可獲得抽獎券，每日抽出1張由泰越捷航空贊助的台北曼谷來回機票。舞台活動內容也相當精采，除現場泰國特色小禮物及抽獎活動，更有多場文化與美食體驗，讓參觀民眾沉浸於濃厚泰式風情之中。舞台演出由泰美舞團Siam Dance in Taiwan表演泰國各地傳統舞蹈，包括泰北花盤舞、泰南馬諾拉舞、泰東北唐懷舞及熱鬧歡騰的泰國長鼓舞等；旅遊分享方面，邀請4位旅遊達人：ISSY 男子日常、LianThai 戀泰、Sandra Hoe及艾瑞克，與現場民眾分享最新、最值得體驗的泰國旅遊玩法與私房景點。

更多相關旅展訊息及免費索取門票，詳詢2026第20屆台北國際觀光博覽會TTE官網。

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