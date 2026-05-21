高美館打開神祕典藏庫房 85件作品展現藝術生成歷程

高雄市立美術館推出新展《典藏庫房的竊竊私語》，打開隱身於美術館庫房、鮮少對外呈現的典藏購藏。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館推出新展《典藏庫房的竊竊私語》，打開隱身於美術館庫房、鮮少對外呈現的典藏購藏，精選34位藝術家、共85件作品交錯對照，呈現作品如何被保存、選擇與展示，帶領觀眾從另一個角度理解藝術的生成過程。

高美館是南台灣第一座公立美術館，長期以典藏與研究建構南方視野的藝術史脈絡，而由文化部創設、台灣美術基金會營運的藝術銀行，則透過購藏和租賃機制，支持新生代創作者並培養潛在收藏客群，讓藝術融入日常生活空間，兩種制度在任務和路徑上各有側重，卻共同影響藝術的生產與流動，此次展覽透過系統性的對照與梳理，讓觀眾看見不同機制如何形塑作品的價值與位置，也進一步理解藝術機構在文化生態中的角色。

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高美館說，《典藏庫房的竊竊私語》由台灣美術基金會執行長林平擔任總策展人，從三大面向切入，探討「典藏／購藏：藝術生態的支持系統」、「從收藏到流通：作品的多重路徑」以及「收藏制度與藝術家生涯發展」等議題。

展覽期間，高美館規劃多場專家導覽活動，將由策展人和研究員親自帶領觀眾深入展覽脈絡，展覽亦延伸推出「藝術進駐・空間徵集計畫」，邀請高雄在地企業與多元場域參與藝術租賃，讓當代藝術進入日常空間，形成如漣漪般擴散的文化影響，《典藏庫房的竊竊私語》於高美館101-103展覽室展到9月6日。

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