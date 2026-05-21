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NSO室內樂美巡謝幕 預約下次再回紐約

2026/05/21 03:18

NSO與TBT美巡做為紐文35週年及我國祝賀美國建國250週年的文化禮物，全部演出人員於代表處開記者會後合影。（記者凌美雪攝）NSO與TBT美巡做為紐文35週年及我國祝賀美國建國250週年的文化禮物，全部演出人員於代表處開記者會後合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／紐約報導〕繼聖地牙哥、洛杉磯、鳳凰城之後，NSO國家交響樂團美巡最終站抵達紐約，行程依舊馬不停蹄，先是在美東時間19日上午前往駐紐約台北文化中心舉辦的記者會，做為紐文中心35週年系列活動亮點之一，向在地媒體介紹來自台灣的聲音；並於當天晚間（台灣20日上午）在紐約考夫曼音樂中心莫金音樂廳（Merkin Hall，Kaufman Music Center）進行壓軸演出。

NSO美巡最終站在紐約畫下完美句點。（記者凌美雪攝）NSO美巡最終站在紐約畫下完美句點。（記者凌美雪攝）

NSO執行長郭玟岑表示，今年是美國建國250週年，NSO此行，可說是以文化做為禮物，將台灣祝賀的心意透過音樂來傳達，展現國與國之間的友誼。此次音樂會曲目融合台灣各種不同的文化，這些不同的對話都圍繞著台灣這片土地為主題。

郭玟岑特別介紹音樂會開場曲目年輕作曲家陳韻柔創作的《土╱聲》，是客委會「以樂會客」計畫，由NSO榮譽指揮呂紹嘉與當代作曲大師魏德曼合力推動的作曲工作坊，帶領我們新的世代探索台灣，所孵育出來的成果，經由此次國際巡演讓世界聽到台灣不同世代的聲音。

音樂會散場時，美國民眾一邊領取台灣鳳梨酥，一邊好奇詢問。（記者凌美雪攝）音樂會散場時，美國民眾一邊領取台灣鳳梨酥，一邊好奇詢問。（記者凌美雪攝）

19日的音樂會，有包括瓜地馬拉、吐瓦魯、日本等許多國家駐紐約聯合國代表出席，也有很多是當地台人帶美國友人前來欣賞，在曲目轉換的空檔裡，都可以聽到有人讚賞TBT團員歌聲溫暖動人，還有提到台灣是多山的國家，而在蕭泰然的《原住民組曲》後，又聽到有觀眾對身邊朋友說，我們阿里山很美，一定要去看看。

音樂會結束後，觀眾都領取現場準備的台灣鳳梨酥後離場，還有許多當下被圈粉的民眾，紛紛要求與表演者合影。贊助此站演出的中國信託銀行開心表示，希望NSO每年「回來」演出。 NSO室內樂此次美國巡演，於美東20日下午的嚴俊傑座談會之後，於當晚啟程返台。

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