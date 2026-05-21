免費下載「付費級」質感貼圖！大頭兒台語生活貼圖 加文化部好友限時下載

文化部攜手插畫家大頭兒聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為了推動台灣台語向下扎根，融入家庭與社群的日常生活，文化部推動培育台語家庭計畫，攜手人氣插畫家大頭兒，聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」，即日起開放全民免費下載。

此款貼圖將日常互動轉化為親切的台語對話，只要將「文化部台語家庭」LINE官方帳號加入好友即可直接領取。除了實用的免費貼圖，文化部也將於5月22日至5月27日在松山文創園區創意空間舉辦「拚台語piànn Tâi-gí」巡迴展，將原本生硬的語言學習轉化為有趣的成果展示。

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文化部攜手插畫家大頭兒聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖。（文化部提供）

文化部表示，培育台語家庭計畫除了現有的家庭陪伴，115年將新增社群推廣類別，擴大民眾參與的動力，文化部期望透過大頭兒聯名貼圖的點擊傳播，鼓勵全民共同參與語言傳承，讓台語自然融入每個人手機聊天與生活社交的日常節奏。

阿妹仔佮阿弟仔的台語生活｜下載請點

文化部攜手插畫家大頭兒聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖。（文化部提供）

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