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免費下載「付費級」質感貼圖！大頭兒台語生活貼圖 加文化部好友限時下載

2026/05/21 11:20

免費下載「付費級」質感貼圖！大頭兒台語生活貼圖 加文化部好友限時下載文化部攜手插畫家大頭兒聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖。（文化部提供）文化部攜手插畫家大頭兒聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為了推動台灣台語向下扎根，融入家庭與社群的日常生活，文化部推動培育台語家庭計畫，攜手人氣插畫家大頭兒，聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」，即日起開放全民免費下載。

此款貼圖將日常互動轉化為親切的台語對話，只要將「文化部台語家庭」LINE官方帳號加入好友即可直接領取。除了實用的免費貼圖，文化部也將於5月22日至5月27日在松山文創園區創意空間舉辦「拚台語piànn Tâi-gí」巡迴展，將原本生硬的語言學習轉化為有趣的成果展示。

免費下載「付費級」質感貼圖！大頭兒台語生活貼圖 加文化部好友限時下載文化部攜手插畫家大頭兒聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖。（文化部提供）文化部攜手插畫家大頭兒聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖。（文化部提供）

文化部表示，培育台語家庭計畫除了現有的家庭陪伴，115年將新增社群推廣類別，擴大民眾參與的動力，文化部期望透過大頭兒聯名貼圖的點擊傳播，鼓勵全民共同參與語言傳承，讓台語自然融入每個人手機聊天與生活社交的日常節奏。

阿妹仔佮阿弟仔的台語生活｜下載請點

文化部攜手插畫家大頭兒聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖。（文化部提供）文化部攜手插畫家大頭兒聯名推出台語家庭專屬LINE貼圖。（文化部提供）

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