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百大文化基地計畫會一直做下去！ 李遠親揭下屆重點
將於7月啟動的「文化玩百 收藏台灣島嶼的文化記憶」可愛IP商品，文化部長李遠（左）鼓勵學生們遊歷「百大文化基地」集貼兌換。 （文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕文化部昨（23）日舉辦「百大百藝頒獎典禮暨百大文化基地IP發表會」，除正式公開插畫家cincin張毓秦醞釀許久的百大文化基地IP角色「阿在探探團」，同時宣布於7月啟動「文化玩百－收藏台灣島嶼的文化記憶」環島集貼兌換可愛IP商品活動。文化部長李遠更宣示「百大文化基地計畫會一直做下去」，第2屆的百大文化基地將鼓勵結合生態的基地一起加入。
插畫家cincin張毓秦醞釀許久的百大文化基地IP角色「阿在探探團」IP商品。 （文化部提供）
李遠說，2年一次的百大文化基地即將邁入第2屆，如同IP主角「阿在」及5隻吵吵鬧鬧的小鳥跑遍台灣各地一般，第2屆的百大文化基地將鼓勵結合生態的基地一起加入，而持續進行的百大文化基地計畫，在20年後可能就累積到1000個基地，「全台灣都是文化基地，隨處都可以接觸文化」。
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李遠還提醒所有擁有文化幣資格的同學們，多多搭配1200點文化幣體驗台灣文化，鼓勵大家一起走訪百大文化基地，一邊玩、一邊搜集環島集貼，同時看見每個基地為台灣各地所注入的歷史、文化深度與韌性。
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