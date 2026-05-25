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李遠看「時代的訊號」有感而發：我們何其不幸，又何其幸運！

2026/05/25 19:13

李遠參觀民主運動攝影工作者邱萬興提供的黨外雜誌編輯稿與成品。（文化部提供）李遠參觀民主運動攝影工作者邱萬興提供的黨外雜誌編輯稿與成品。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣博物館新推出「時代的訊號：傳播技術與民主的攪動」特展，文化部長李遠今（25）日看完展覽有感而發：「我們何其不幸，又何其幸運！」不幸的是曾經生長在一個充滿謊言與神話的專制統治政權裡，幸運的則是能親眼看見堅持追求真相與民主的前人們，利用他們所處時代的傳播技術及工具，漸漸地讓所有人聽到及看見真實的聲音與訊息。

「時代的訊號：傳播技術與民主的攪動」在台博館鐵道部園區展出。（記者凌美雪攝）「時代的訊號：傳播技術與民主的攪動」在台博館鐵道部園區展出。（記者凌美雪攝）

展覽分為4大單元，第1單元聚焦1920s~1940s日本帝國與台灣菁英的角力；第2單元1950s~1970s，是國家傳播工具震耳欲聾，人民卻沉默的年代；第3單元是1980s以後，看人民如何利用當時的答錄機、傳真機、ENG攝影機，進行「電子游擊戰」的複寫抵抗；第4單元從1990s迄今，從地下電台到智慧手機，看社群動員的科技更迭。

前3個單元可以說與台灣民主化進程並行，但重點不在看政治演變的歷史，而是這個過程裡的傳播工具。比如錦春堂文化基金會提供的早期報紙原件；國家電影及視聽文化中心典藏的手提攝影機、碳精棒放映機等重要傳播文物；黨外雜誌美術編輯邱萬興提供編輯原稿、書報商廖為民的禁書收藏、黨外雜誌攝影師余岳叔於抗爭現場使用的相機，還有「TNT寶島新聲」地下電台時期的廣播設備等，讓過去在邊緣與地下發生的行動，得以透過珍貴歷史文物具體呈現。

至於最後一個單元，就是我們所處的當下，數位傳播無所不在的海量資訊，真真假假皆衝擊著社會發展的方向，一方面真假難辨，另一方面卻也賦予公民瞬間串連的強大力量，端看人們如何選擇。在台博館鐵道部園區展出至2027年2月21日。

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