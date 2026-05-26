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為何聽爵士樂要喊「That's solid!」？ 兩廳院翻詞典給答案

2026/05/26 23:00

當代爵士鼓壇傳奇彼得．厄斯金爵士五重奏將於8月21日呈獻《空中漫步》。（兩廳院提供）當代爵士鼓壇傳奇彼得．厄斯金爵士五重奏將於8月21日呈獻《空中漫步》。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026「兩廳院夏日爵士」將於8月7日至29日登場，以「Play It Solid！」為主題，呈現6檔節目與多元週邊活動。今日舉辦宣告記者會，兩廳院藝術總監邱瑗表示，「兩廳院夏日爵士」自2003至今24年，始終致力介紹更多樣貌的爵士樂給台灣樂迷；今年以「Play It Solid！」為主題，將帶來6檔大師級精彩節目和多元週邊活動。

兩廳院說明，「Solid」原始字義是「堅硬的、實心的」。1938年由非裔美國爵士樂手凱伯．凱洛威（Cab Calloway）撰寫的詞典《Hepster's Dictionary》中，記錄了當時「Solid」在黑人俚語的延伸意思，是出色的、極好的。因此，當時爵士聽眾會在演出時大喊「That's solid!」稱讚樂手的技巧無懈可擊。

今年多位國際大師，有來自紐約的薩克斯風大師雷琪夏．班傑明（Lakecia Benjamin），將展現其融合現代爵士、放克與R&B的獨特音色；美國「全方位鼓王」彼得．厄斯金（Peter Erskine）將親自率領葛萊美提名專輯《Dr. Um》的黃金班底重磅登台，並攜手多年戰友顫音鐵琴大師邁克．曼尼利（Mike Mainieri）同台飆技；兼具歌手、鋼琴家與詞曲創作者等多重身分的當代爵士樂壇領軍人物妮可．茱萊提斯（Nicole Zuraitis），將展現其融合古典歌劇底蘊、爵士即興與流行民謠的迷人聲線。

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