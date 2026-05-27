杏鮑菇一袋吃不完 這個做法老少一定愛

（本報製圖）

〔文／梁瓊白〕菇類是高蛋白、高纖維的食材，含豐富的多醣體、胺基酸和維生素，這樣的高蛋白低脂肪，也成為素食者補充營養的最佳食材，但我個人不喜歡吃杏鮑菇，切塊燒太硬，切片炒覺得沒味道，偏偏賣場的杏鮑菇都是整袋賣，一小袋也至少四條裝，沒有零賣的，可能怕挑選過程把菇翻壞了。杏鮑菇看似粗壯，其實很容易因為觸碰而斷裂，尤其是菇蒂的部位，一旦損壞就影響賣相了，所以都是包裝好一袋袋的。

我處理杏鮑菇的吃法是炸，先把杏鮑菇用鹽水煮一下，大約5分鐘左右，煮過可以去掉杏鮑菇帶有的微微苦味，撈出來後用手撕、或是切成細長條，然後擠乾水分，拌入少許玉米粉，再放入熱油中炸至酥黃，撈出後撒點椒鹽調味再吃，非常香、酥、脆，好吃極了，跟魷魚絲似的，超級棒，還是素的，而且高纖維。

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