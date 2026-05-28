陪伴雲林斗六人28年 老字號獨立書店「田納西書店」將歇業

28年歷史的老字號獨立書店「田納西書店」將於明（29）日歇業，走入歷史。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕老字號獨立書店將畫上句點，陪伴斗六人28年的老字號獨立書店「田納西書店」，日前宣布營業至5月29日，消息曝光後引起不少讀者不捨，近日特地前往拍照留念、購買書籍，為陪伴當地人多年的書店留下回憶，更有人感歎道「數位時代來臨，實體書店一點一點消失。」

28年歷史的老字號獨立書店「田納西書店」將於明（29）日歇業，走入歷史。（記者李文德攝）

1998年田納西書店創立，迄今已有28年歷史，現在由第二代店長廖婉雯接手經營，也曾獲選為雲林縣特色店家。日前在書店臉書專頁公告歇業消息，同步推出結束營運特賣活動，更感性寫下「這是能在田納西書店買到回憶的最後機會了。」貼文一出，不少在地網友們紛紛留言表示不捨「紀念曾經的美好～」「謝謝你們在斗六帶來了許多小美好。」「只好趕緊去書局把回憶帶回家了。」

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由於書店將在29日正式畫下句點，不少民眾、讀者紛紛前往購買書籍、文具，甚至還有人拍照留下紀念，感歎道「謝謝陪伴」，書店中除了書香外，更添了惆悵感。

廖婉雯表示，書店全盛時期擁有兩層樓，超過250坪書店空間，不過隨著閱讀習慣改變，加上現今網路購物的崛起，讓實體書店經營越來越艱困，28年來歷經了2次轉型，規模一次比一次小，如今第三代店型經營了8年，不過仍難緩解長期虧損困境。

廖婉雯表示，現在閱讀習慣改變，近年進店買書的消費者越來越少，即使努力調整經營方向和轉型，但也難敵時代變遷的洪流，最終只好忍痛做出歇業決定。

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