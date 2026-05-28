自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

陪伴雲林斗六人28年 老字號獨立書店「田納西書店」將歇業

2026/05/28 14:23

28年歷史的老字號獨立書店「田納西書店」將於明（29）日歇業，走入歷史。（記者李文德攝）28年歷史的老字號獨立書店「田納西書店」將於明（29）日歇業，走入歷史。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕老字號獨立書店將畫上句點，陪伴斗六人28年的老字號獨立書店「田納西書店」，日前宣布營業至5月29日，消息曝光後引起不少讀者不捨，近日特地前往拍照留念、購買書籍，為陪伴當地人多年的書店留下回憶，更有人感歎道「數位時代來臨，實體書店一點一點消失。」

28年歷史的老字號獨立書店「田納西書店」將於明（29）日歇業，走入歷史。（記者李文德攝）28年歷史的老字號獨立書店「田納西書店」將於明（29）日歇業，走入歷史。（記者李文德攝）

1998年田納西書店創立，迄今已有28年歷史，現在由第二代店長廖婉雯接手經營，也曾獲選為雲林縣特色店家。日前在書店臉書專頁公告歇業消息，同步推出結束營運特賣活動，更感性寫下「這是能在田納西書店買到回憶的最後機會了。」貼文一出，不少在地網友們紛紛留言表示不捨「紀念曾經的美好～」「謝謝你們在斗六帶來了許多小美好。」「只好趕緊去書局把回憶帶回家了。」

由於書店將在29日正式畫下句點，不少民眾、讀者紛紛前往購買書籍、文具，甚至還有人拍照留下紀念，感歎道「謝謝陪伴」，書店中除了書香外，更添了惆悵感。

廖婉雯表示，書店全盛時期擁有兩層樓，超過250坪書店空間，不過隨著閱讀習慣改變，加上現今網路購物的崛起，讓實體書店經營越來越艱困，28年來歷經了2次轉型，規模一次比一次小，如今第三代店型經營了8年，不過仍難緩解長期虧損困境。

廖婉雯表示，現在閱讀習慣改變，近年進店買書的消費者越來越少，即使努力調整經營方向和轉型，但也難敵時代變遷的洪流，最終只好忍痛做出歇業決定。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中